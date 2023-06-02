Дроны атаковали топливно-энергетические объекты в Смоленской области: на болотах уже поднялся вой (фото)

Повреждено административное здание, специалисты проверяют, не пострадал ли газопровод

Загадочные вредоносные БПЛА все чаще атакуют важные объекты на территории рф — в ночь на пятницу, 2 июня, под удар неизвестных беспилотников попали газовая и нефтеперерабатывающая станции в Смоленской области россии.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин.

"Сегодня около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий", — написал он.

Воронка на месте взрыва

Фрагмент дрона на месте происшествия

По данным росСМИ, в Дивасах частично было повреждено административное здание цеха №3, специалисты проверяют, не поврежден ли газопровод. Отмечается, что в результате взрыва образовалась воронка метр на полтора и обнаружены части БПЛА.

Село Дивасы на карте

На нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в селе Пересна в Починковском районе повреждена водяная емкость пожаротушения объемом около 100 кубических метров. Обошлось без пострадавших и пожара. На месте детонации образовалась воронка диаметром и глубиной 20 сантиметров.

Село Пересна на карте

Россияне в соцсетях уже начали возмущаться и сетовать — как страшно, что новости об ударах беспилотников по территории их страны стали нормой жизни.

Напомним, на днях "рой" дронов атаковал москву и московскую область. Некоторые попали в жилые дома.