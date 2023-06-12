ВСУ будет тяжелее: Китай сделал шаг навстречу российским оккупантам

Теперь коптеров для ВСУ станет резко меньше

Китайская компания IFlight заявила, что приостанавливает свое действие в ряде регионов мира, где происходят боевые действия из-за того, что их продукцию, предназначенную для мирного использования, на деле используют в военных целях.

Об этом говорится в сообщении компании на ее сайте, где также подчеркивается, что фирма проведет внутреннее расследование.

Речь идет о такой продукции компании IFlight, как дроны с функцией First Person View (FPV), то есть с "видом от первого лица", когда управляющий авиамоделью пилот видит изображение с видеокамеры в видеоочках или видеошлеме.

Продукцию компании составляют более 20 различных моделей дронов, квадрокоптеров и коптеров, которые в Украине можно приобрести по довольно доступной цене: в зависимости от размера — от 5-6 до примерно 40 тысяч гривен. Малые коптеры бойцы ВСУ обычно используют для ведения разведки, а более крупные превращают в дроны-камикадзе, которые, благодаря функции FPV, удобны в управлении и точны при использовании. И это при цене в сотни, а то и тысячу раз дешевле поражаемой техники.

Подобное решение IFlight нанесло по Украине весьма серьезный удар. Так, как пишет известный блогер Сергей Стерненко, монополия на FPV-дроны у Китая, который продавал их и Украине и россии, причем украинцы выкупали их даже быстрее.

Теперь же с решением IFlight приостановить свою деятельность в зоне боевых действий ситуация для украинцев и ВСУ усложнилась.

"Китайцы и дальше будут поставлять дроны россиянам напрямую, как и в случае с Dji. Но это создаст проблемы для закупок в Украине, придется искать иностранных контрагентов-посредников, искать новые пути и страны для логистики. Соответственно часть закупок FPV для ВСУ будут значительно усложнены, а объемы могут упасть", — прогнозирует Сергей Стерненко.

На практике это означает, что теперь для Украины покупка китайских FPV-дронов будет дороже, а их предложение ограничится возможностями посредников покупать их в Китае. В то же время их количество у оккупантов явно вырастет.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего иранского коллегу Ибрахима Раиси прекратить помогать россии поставками БПЛА, пригрозив введением новый санкций.