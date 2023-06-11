Срочно прекратить: Макрон предупредил Иран о последствиях из-за поставок "шахедов" в россию

Франция предупреждает Иран о дальнейших последствиях ее действий

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Ибрахимом Раиси призвал его прекратить помогать россии и снабжать ее дронами-камикадзе, которым та в свою очередь потом атакует украинские города.

Французский лидер предупредил главу Ирана о возможных последствиях для экономики Ирана в случае, если страна и дальше будет поставлять рф беспилотники. Об этом сообщает Reuters.

"Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставка беспилотников иранского производства в россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном", — говорится в материале.

Во время телефонной беседы Макрон также выразил обеспокоенность по поводу развития иранской ядерной программы.

Отметим, что осенью 2022 года российские оккупанты во время атак по Украине начали использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Вскоре президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна имеет подтверждения использования иранских "Шахедов" россией на территории Украины. В свою очередь власти Ирана твердят, что Тегеран не поставлял ни одной из сторон конфликта оружие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иран передает в россию необходимые материалы для строительства завода по производству дронов.