Война дронов: что делает Украина, пока россия тратит миллиарды

В Украине зарождается война нового поколения, в основе которой противостояние Сил специальных операций, дронов и ИПСО

Война дронов как элемент российско-украинской войны вышла в последнее время на новый уровень. Беспилотники все чаще используются не только для разведки и корректировки огня, но и в качестве ударных средств. Украина страдает от налетов слегка модернизированных иранских Shahed и ряда российских БПЛА. В то же время оккупированные территории нашей страны, а также самой россии тоже постоянно становятся целями для ударных дронов.

Об особенностях войны беспилотников "Телеграфу" рассказал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран.

Противостояние дронов набирает обороты

– Что можно сказать о войне дронов последнего времени? Как она изменилась, если сравнивать с тем, что было год назад?

– Можем констатировать, что в Украине зарождается война нового поколения, в основе которой противостояние сил специальных операций (ССО), дронов и война в информационном пространстве (ИПСО и кибервойска).

Если действия ССО и кибервойск не столь заметны, то ситуация вокруг дронов доминирует во всех сферах жизни. Как с нашей стороны, так, к сожалению, и с российской. Дроны используют во всех трех пространствах (воздух, земля, вода), как на фронте, так и далеко за его линией. И с каждым днем динамика "войны дронов" набирает обороты.

Дроны используют как на фронте, так и далеко за его линией

Если на первом этапе войны БПЛА – это была довольно узкая, специализированная история (как правило, гражданские дроны, выполнявшие разведку, доразведку, корректировку), то начиная с августа прошлого года ситуация кардинально меняется.

Дроны входят в активную боевую фазу, становясь полноценными участниками всех боевых действий. В настоящее время украинские и российские беспилотники активно атакуют военную и гражданскую инфраструктуру – склады, энергетические объекты, месторасположения военных подразделений. К сожалению, у россии, в отличие от нас, очень большая линейка дронов тактического и оперативного уровня. Кроме пресловутых Shahed, "Орланов" и Lancet ("Ланцет"), у них есть множество других вариантов.

Лично меня очень беспокоит прорыв в создании FPV-дронов, достигнутый врагом за последние полгода. Все это оказывает существенное влияние на характер, динамику, течение боевых действий.

– Чего ждать дальше в поединке дронов Украины и россии? Какие у нас проблемы?

– Противостояние дронов будет только набирать обороты. Обратите внимание, как действует враг. Американцы и британцы говорят, что россияне совместно с иранцами начали строить в Татарстане завод по созданию БПЛА. В каждом регионе рф начали на бюджетные средства открывать учебные центры операторов БПЛА. Была принята государственная программа поддержки отрасли до 2030 года. Как результат – в корректировке и разведке враг нас почти догнал. А на треке, где работают ударные беспилотники (баражирующие снаряды), враг нас перегнал.

А что у нас? У нас такого и близко нет. Даже наоборот, те инициативы, которые были, государство перестало поддерживать. В частности, "Армия дронов" (совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24) с марта перестала поддерживать учебные центры подготовки операторов БПЛА.

"Государство перестало поддерживать центры подготовки операторов БПЛА", — говорит Виктор Таран

И если Украина не изменит подход, должен констатировать, что в ближайшей перспективе войну дронов россиянам мы проиграем.

– Какие верные шаги по использованию БПЛА приняла Украина после широкомасштабного российского вторжения?

– Из того, что известно, – произошло упрощение проектной документации, разрешающей постановку на вооружение беспилотников. По крайней мере, об этом отчитывалось Министерство обороны. Из открытых источников известно, что оно стало брать на вооружение новые отечественные дроны. И это очень хорошо. Но пока не известно – сколько их будет закуплено за государственный счет, сколько – поставлено на переднюю линию фронта, какая у них эффективность. Но очень надеюсь, что это будет количественное и качественное усиление Сил обороны Украины и мои пессимистические прогнозы не оправдаются.

Ключевая проблема – это Китай

– Налеты т. н. "неизвестных дронов" на россию, а также атаки с их помощью временно оккупированных украинских территорий становятся скорее правилом, нежели исключением. Почему россияне оказались явно не готовы к таким ударам?

– Полноценно быть готовыми к такому – невозможно. Дроны маленькие, маневренные. У них хорошая защита от радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому мы научились изрядно давать по зубам противнику, поражая российскую инфраструктуру. Это очень хорошо. Ибо влияет и на потенциал армии агрессора, и на психологическое состояние жителей рф.

Правда, до сих пор не известно, кто производитель этих дронов. Украина или наши союзники (запрещающие использовать их оружие для атак территории рф). И если бы даже знал, то не сказал бы (смеется).

Думаю, со временем станет известно, какие именно дроны атакуют рф, кто их запускает.

– Есть ли возможность остановить поставки иранских БПЛА Shahed россиянам?

- Вряд ли. Несмотря на усилия Запада, это трудно осуществить технологически. Ключевая проблема – это Китай. Именно через него и ряд других стран идет "серый импорт" чипов и микросхем в Иран и РФ, давая возможность производить новые дроны.

Можно ли этому противодействовать? Вряд ли. В настоящее время глобальному миру противодействовать этому очень сложно. Единственное, что можно делать, – это уничтожать заводы, где производят дроны. Недавно, например, Израиль нанес удар на территории Сирии по заводу, который производит иранские БПЛА. Да и по самому Ирану тоже прилетает. Очевидно, что Израиль решает свои задачи, но это помогло нам. Поэтому поблагодарим израильские воздушные силы за это.

– Какие страны, кроме Ирана, так или иначе помогают россии пополнять ее армию дронов?

– Прежде всего – Китай. Россияне могут покупать у него дроны, чипы, микросхемы. Не обязательно напрямую, китайцы не хотят попасть под санкции. Расследования демонстрировали, что такой "серый импорт" идет через Казахстан и ряд других стран. Какие-то компоненты можно купить в Индии, перепродать в Южно-Африканскую Республику, оттуда еще куда-нибудь, а потом каким-то образом это оказывается в россии. И если отследить такую цепочку еще возможно, то поставить полноценный блок – нет.

Миллионы долларов на смертельный "треугольник"

– Какие шаги власти ускоряют создание украинской армии дронов?

– То, что делается на государственном уровне по увеличению и развитию дронов (принятие каких-то законов, подзаконных актов), достаточно эффективно. Парламент ослабляет налоги, упрощает разные пошлины, Минобороны принимает упрощенную процедуру принятия на вооружение БПЛА. Но это одна сторона. Есть и другая, достаточно тревожная.

– О чем именно речь?

– Государство так и не смогло принять комплексную программу поддержки отрасли. В отличие от той же россии, о чем говорил раньше.

Нам необходимо создать инфраструктуру в треугольнике заказчик – изготовитель – учебные центры. И этот "треугольник" должен находиться в каждом регионе страны. Недавно министр образования заявил, что не против того, чтобы в школах открывали FPV-классы. В общем инициатива интересная. Но ее внедрение нуждается в серьезной подготовке. Ведь для создания FPV-классов требуется большая инфраструктура. Кроме дронов, это современные компьютеры, очки, пульты, техническое обеспечение и лицензионные программы.

В Украине более 30 000 школ, а значит, нам нужно миллионы долларов. И это без учета подготовки профессиональных тренеров.

Также в Украине около 15 школ операторов БПЛА, которые могут обеспечить качественную подготовку. Но сейчас все они готовят военных.

Школы операторов БПЛА сейчас готовят военных

Кроме того, после прекращения финансирования этих школ Минцифрой и проектом "Армия дронов" часть из них под угрозой закрытия.

В целом идея кажется достаточно перспективной. Но для ее внедрения Министерство образования должно собрать действующие школы подготовки операторов и вместе с ними обсудить этот вопрос.

– Что еще нужно предусмотреть?

– Чтобы каждый регион начал поддерживать финансирование дронов и летных школ. Можно создавать дроны, но без структуры лётных школ, где будут обучать операторов, этого недостаточно. По словам вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Армия дронов" научила уже 10 тысяч операторов. Но здесь есть важный нюанс. Операторов научила не "Армия дронов" (она только профинансировала этот процесс за наши с вами средства), а 15 украинских летных школ.

Кто будет управлять дронами, если летные школы закроются?

К сожалению, с марта этого года финансирование летных школ из Минцифры было прекращено. Это привело к тому, что часть из 15 школ сейчас закрывают. А еще работающие значительно уменьшили поток обучения. Если отдельные школы учили по 40 курсантов в неделю, то сейчас – 10-15. Для сравнения, в Центре подготовки операторов БПЛА "Крук" вместо 45-50 теперь обучается не больше 35 курсантов в неделю. Но еще пара месяцев такой работы – и многие такие школы могут закрыться.

В Центре подготовки операторов БПЛА "Крук" вместо 45-50 теперь обучается не больше 35 курсантов в неделю

Если так произойдет – кто будет управлять дронами, даже если у нас их станет очень много?

– С чем связано прекращение финансирования?

– Минцифры в июле прошлого года объявило, что у него есть 20 млн на обучение. Цена обучения курсанта составляла не более 2000 грн (и это при себестоимости обучения от 5 000 грн). В марте эти деньги закончились.

Себестоимость обучения курсанта – от 5000 грн

Также "Армия дронов" не выполнила перед школами своих обязательств. Нам обещали Starlink (не дали ни одного) и дроны. Через год работы дали один маленький Mavic Mini с одним аккумулятором.

Нам с коллегами удивительно, что государство не может найти средства для дальнейшей поддержки школ по подготовке операторов БПЛА. Особенно шокирует, что это делается в то время, когда россия массово открывает такие школы, выделяет миллиарды на их финансирование.

То есть, россия начала массово делать то, что делали раньше мы. Мы же наоборот – теряем даже то, что есть. И если наши летные школы не получат поддержки государства, уже к осени может произойти катастрофа.

"Вся надежда, как всегда, на волонтеров, частный бизнес и небезразличных граждан", — говорит Виктор Таран

И это не вопрос к Министерству обороны или Генштабу. Именно эти институты работают прекрасно. У учебных центров – замечания к работе Минцифры и "Армии дронов", на которых возложена функция решения государственной политики в этой сфере. И пока некоторые чиновники не понятно как делят средства, у специализированных школ вся надежда, как всегда, на волонтеров, частный бизнес и неравнодушных граждан.