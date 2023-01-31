Карма в действии: кто и за что атакует Иран дронами-камикадзе, и рискнет ли россия мстить за своего союзника

Как обострение ситуации в Иране может повлиять на военный потенциал рф

В ночь на 29 января военные объекты на территории Ирана были атакованы БПЛА неизвестного происхождения. В результате ударов дронами-камикадзе повреждения получили центр производства боеприпасов и склады с ними, авиабаза и нефтеперерабатывающие заводы. Ровно за сутки взрывы прогремели и в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Иране.

Пока ни одно государство не взяло на себя ответственность за совершенные атаки, однако арабские СМИ уже успели обвинить в нападении США, а американские журналисты заявили о причастности к спецоперации армии Израиля.

"Телеграф" выяснял, кто и по каким причинам мог атаковать военные объекты Ирана, и вмешается ли в ситуацию россия, для которой эта страна является не только единственным союзником, но и донором вооружения.

Причинно-следственные связи

Иран стал одной из немногих стран, не только сохранившей дружеские отношения с россией после ее полномасштабного вторжения в Украину, но и осуществляющей поставки вооружения для государства-террориста. Когда информация о передаче рф дронов-камикадзе иранского производства получила огласку, официальный Тегеран пытался опровергнуть ее, однако позже в МИД все же признали, что Shahed 136 были переданы россии незадолго до начала войны.

На самом же деле, сообщения о поставках первых партий иранских БПЛА появились в ряде мировых СМИ летом 2022 года после того, как Путин посетил Тегеран и встретился с аятоллой Али Хаменеи. Вероятно, именно во время этого визита диктатор заключил договор о поставках вооружения россии, ведь уже вскоре критическая инфраструктура Украины впервые подверглась массированным атакам дронами.

Более того, Иран намеревался не только продолжать поставки в рф БПЛА, но и передать россии баллистические ракеты. Об этом ранее сообщал Washington Post со ссылкой на слова иранских чиновников. Вероятно, речь шла о снарядах малой дальности класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfagha. Позже использование иранского оружия против Украины подтвердил и президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает Голос Америки.

Военная поддержка Ирана имеет вполне прагматичные мотивы. По данным CNN, в обмен на дроны-камикадзе и баллистические ракеты, путин пообещал Тегерану помощь в усилении программы создания ядерного оружия, приобретении дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива. Кроме того, москва консультировала правительство Ирана по подавлению протестов, охвативших страну.

Именно военное сотрудничество государств-спонсоров терроризма стало причиной последних событий в Иране, считает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать россии совершать свои преступления. Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", — отметил спикер в эфире телемарафона.

Аналогичное мнение высказал и советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя "взрывную" ночь в Иране.

"Логика войны неумолима и убийственна. Она строго выставляет счета авторам и соучастникам. Паника в РФ — бесконечная мобилизация, ПВО в Москве, окопы в 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране — производство беспилотников и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. ", — написал чиновник в Twitter.

Стоит отметить, что за месяц до атаки иранских заводов и военных баз Михаил Подоляк призвал уничтожать заводы по производству иранского оружия, с помощью которого россия осуществляет террор критической инфраструктуры Украины.

"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций". Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам — уничтожению производств и арестам поставщиков", — написал советник главы ОП в Twitter 24 декабря.

Пока ни одна из стран не взяла на себя ответственность за атаку военных объектов на территории Ирана, однако, исходя из инсайдерской информации, обнародованной в ряде мировых СМИ, в нанесении ударов подозревается Израиль.

Так, одно из самых влиятельных американских изданий The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и осведомленных о спецоперации, сообщило, что именно Израиль нанес тайный удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку эта страна вместе с США ищут новые способы сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 29 января также отмечается, что совершенные атаки могут свидетельствовать о проникновении израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана.

"Иранские официальные лица не обвинили какого-либо конкретного деятеля в атаке беспилотниками. Они могут избегать прямых обвинений Израиля или кого-то другого, пока не решат, как они будут реагировать. Иранские лидеры могут отдать приказ об атаках через посредников позиций США в Ираке и Сирии или в Израиле в ближайшие недели", — считают аналитики ISW.

Подозрения о причастности США и Израиля к спецоперации в Иране усиливаются сообщениями о начале совместных военных учений CENTCOM и ЦАХАЛ, стартовавших 23 января на территории Израиля и в восточной части Средиземного моря.

"Это комбинированные совместные комплексные учения, которые улучшают нашу оперативную совместимость на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве с нашими партнерами, повышают нашу способность реагировать на непредвиденные обстоятельства и подчеркивают нашу преданность Ближнему Востоку", — говорится в сообщении Центрального командование США.

Кроме того, после событий в Иране стало известно, что в США рассматривается вариант начала военных действий против Тегерана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия. С таким предупреждением выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время поездки на Ближний Восток, пишет издание Welt.

В частности, американский дипломат заявил, что Иран имел шанс вернуться к международному ядерному соглашению, но отверг его, а потому в вопросе недопущения ядерного вооружения Ирана "все варианты остаются на столе". На вопрос, включает ответ госсекретаря "военный вариант", он повторил: "Все варианты на столе".

Иран держит лицо, а россия грозит "непредсказуемыми последствиями"

Достоверно оценить масштабы разрушений и ущерб, нанесенный военному потенциалу Ирана в результате ударов дронами в ночь на 29 января, пока невозможно — правительство прилагает максимальные усилия, чтобы скрыть эту информацию. Более того, как только на военных объектах прогремели первые взрывы, в стране почти полностью закрыли доступ к сети Интернет.

По непроверенным данным, речь может идти об атаке фабрики по производству БПЛА, штабы КСИР, штабы сил "Кудс", завода по производству боеприпасов и других индустриальных объектов, предположительно обслуживающих оборонную промышленность Ирана.

В местах попадания дронов возникли пожары

"Один из цеховых комплексов Министерства обороны в Исфахане был безуспешно атакован мелкими дронами, один из которых был поражен системой ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки. Жертв в этой неудачной атаке нет, а кровля цеха имеет незначительные повреждения, что милостью Божией не вызвало" сбоев в работе оборудования и задач комплекса", — говорится в сообщении Минобороны Ирана.

В то же время, издание Jerusalem Post со ссылкой на источники в западной разведке сообщает о "феноменальном успехе" атаки на военный завод МО Ирана. В частности, отмечается, что в ходе удара произошло четыре взрыва на объекте, разрабатывающем передовое оружие, и ущерб выходит далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.

Пока официальный Тегеран не выступил с обвинениями в атаках в адрес какого-либо из государств, однако в МИД страны был вызван временный поверенный в делах Украины, сообщает Al Arabiya. Ему был выражен протест в связи с комментарием советника ОП Украины Михаила Подоляка по поводу последних ударов по иранским стратегическим объектам.

По словам политического аналитика Олега Лесного, за короткий промежуток времени иранскому правительству удалось совершить сразу несколько серьезных ошибок в ведении внешней политики, что не могло остаться без ответной реакции международного сообщества.

"Первая и главная — военная поддержка россии в войне против Украины, за которую рф может "расплатиться" уступками в ядерном вопросе. Вторая — периодические угрозы в адрес Саудовской Аравии и стран Запада. Третья — поддержка террористических организаций, противодействующих Израилю. Исходя из этого, можно предположить, что атаки военных объектов являлись результатом коллективного решения нескольких государств, которые в целом находятся в не лучших отношениях, однако готовы объединиться, чтобы дать отпор системной агрессии Ирана", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Судя по первой реакции иранских властей на нападение, решительных ответных действий ожидать не стоит, отмечает политолог. Однако и рассчитывать на то, что официальный Тегеран усвоит этот урок и изменит свою агрессивную политику, тоже не приходится. Такая позиция, скорее всего, приведет к повторным атакам военных объектов и ударам по сосредоточению военного руководства на территории Ирана.

Ожидаемо, в россии также не смогли воздержаться от реакции на события в Иране. Более того, представитель МИД рф Мария Захарова пригрозила "непредсказуемыми последствиями" не только исполнителям спецоперации, но и тем, "кто злорадствует по этому поводу".

"Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные повлечь за собой неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", — заявила Захарова.

По словам военного эксперта, консультанта Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, несмотря на то, что атаки военных объектов в Иране ставят под угрозу военный потенциал россии, угрозы страны-оккупанта не имеют никакого веса.

"Если теоретически предположить, что БПЛА были запущены Израилем, который занимает очень сильные позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, станет понятно, что россия не рискнет вступать с ним в конфронтацию, ведь нажить себе такого врага путину не хочется. В то же время, вполне возможно, рф будет помогать Ирану "в темную", выступая донором военной техники и финансируя оборонные программы Тегерана", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Насколько бы "неудачными" по словам иранского правительства не были атаки складов и заводов, сам факт мощных взрывов и пожаров на территории этих объектов свидетельствует о том, что избежать ущерба оборонке не удалось, говорит Иван Ступак. Для россии, обороноспособность которой критически зависит от поставок вооружений из Ирана, повреждение логистических цепочек может иметь плачевные последствия.

"Все, на что сейчас может рассчитывать россия в вопросе подпитки запасов оружия и техники, — это поставки из Ирана, Северной Кореи и африканских стран. Объективно говоря, союзники у путина не очень мощные, к тому же, их крайне мало. Потеря одного из них будет оказывать существенное влияние на позиции с рф в Украине", — отметил эксперт.