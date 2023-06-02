ПВО сработала идеально: сколько ракет и дронов сбили в небе над Украиной ночью

Ночью было уничтожено более 30 воздушных целей

В ночь на 2 июня российские оккупанты совершили очередную атаку по украинским городам, использовав одновременно и дроны и ракеты. Система ПВО в этот раз сработала идеально, уничтожив все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что атаковали захватчики, как и обычно, в ночное время. Первыми они задействовали дроны-камикадзе "Shahed-136/131" – около 23.00. А ближе к 3 часам ночи были выпущены крылатые ракеты.

"Сначала российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136/131" – около 23.00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра. Около 3.00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону", — говорится в сообщении.

Также в ВС ВСУ подчеркнули, что этой ночью оккупанты использовали дроны Shahed-136/131и ракеты Х-101 и Х-555.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему российские оккупанты используют для атаки по украинских городам ракеты "Искандер" и почему они являются крайне опасными.