Угроза ракетного удара в Киеве и ряде областей: враг совершил пуски с территории над Каспием

Появление российских смертоносных орудий ожидается в воздухе Украины примерно в 02:15 — 03:00

В ночь на 2 июня в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на мониторинговые паблики.

Представители власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не забывать об укрытиях, а также о правиле двух стен.

Также предупреждают, что ночь может оказаться сложной, поэтому крайне важно реагировать на сирены без паники.

Обновлено. Воздушная тревога объявлена в Киеве. 01:56

Напомним, что в последние недели российский враг почти каждую ночь атакует Украину с применением ракет и дронов-камикадзе. Так, в ночь на 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер". Из них 7 были баллистическими, а 3 – крылатыми. Силы ПВО сбили все российские ракеты. Обломки рухнули в трех районах столицы. Предварительно было известно о 10 пострадавших. В Деснянском районе Киева из-за падения обломков погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина. По предварительным данным, они направлялись к укрытию в поликлинике, которое было на момент атаки закрытым.