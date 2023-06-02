Загроза ракетного удару в Києві і низці областей: ворог здійснив пуски з території над Каспієм

Поява російських смертоносних знарядь очікується в повітрі України приблизно о 02.15 — 03.00

В ніч на 2 червня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з посиланням на моніторінгові пабліки.

Представники влади закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не забувати про укриття, а також правило двох стін.

Також попереджають про те, що ніч може виявитися складною, тому вкрай важливо реагувати на сирени без паніки.

Оновлено. Повітряна тривога оголошена в Києві. 01:56

Нагадаємо, що останніми тижнями російський ворог майже кожної ночі атакує Україну із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Так, у ніч проти 1 червня окупанти випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер". З них 7 були балістичними, а 3 – крилатими. Сили ППО збили усі російські ракети. Уламки впали у трьох районах столиці. Попередньо було відомо про 10 постраждалих. У Деснянському районі Києва через падіння уламків загинули троє людей: дитина, мама та ще одна жінка. За попередніми даними, вони прямували до укриття в поліклініці, яке було на момент атаки закритим.