ППО спрацювала ідеально: скільки ракет та дронів збили у небі над Україною вночі

Під час нічної ракетної атаки на українські міста було знищено 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Спочатку російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Shahed-136/131" — близько 23.00 в ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості й річище Дніпра. Близько 3.00 крилаті ракети Х-101/Х-55 бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію вже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", — йдеться в повідомленні.

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