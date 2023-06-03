Укр

Кабмин пошел навстречу волонтерам в вопросе закупки дронов для ВСУ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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БПЛА
БПЛА

Закупка дронов для ВСУ больше не будет облагаться налогом

Украинское правительство пошло навстречу волонтерам и включило дроны в список товаров, которые не облагаются налогом при благотворительной закупке.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №550 от 2 июня, которым вносятся изменения в постановление №112 от февраля 2016 года

Помимо самих БПЛА, в список также включены аппаратура связи, цифровые камеры, парашюты, батареи и двигатели к дронам. Налоговые льготы также затронут ремонт и обслуживание этих БПЛА.

Как сообщалось ранее, 1 июня в сети появилась информация о том, что Минфин требует от волонтеров платить 19,5% налога со сборов на нужды украинской армии.

После того как информация получила широкую огласку, глава ведомства Сергей Марченко эту информацию опроверг и заявил, что никакие налоги с товаров, закупаемых для ВСУ платить не нужно.

Ранее Телеграф сообщал, что депутаты Верховной Рады решили вернуть налоги для малого и среднего бизнеса до довоенного уровня. Если законопроект будет окончательно принят, а к этому все идет, то уже с 1 июля украинский бизнес вернется к правилам игры, которые были до большой войны.

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#Волонтеры #Дроны #ВСУ