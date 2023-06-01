Минфин отрицает, что положил глаз на донаты для армии. Но заявление о 19,5% сбора уже разозлило украинцев

Правительство заподозрили в претендовании на часть денег, собираемых волонтерами

В СМИ распространилась информация о что Министерство финансов Украины потребует от волонтеров платить 19,5% налога со сборов. Такие слова прозвучали от волонтера из благотворительного фонда "Dignitas" Любови Шипович. Она пожаловалась, что при попытке согласовать список товаров, за которые не нужно будет платить налоги, представители Минфина решили пошутить "А если военные себе пеньюары попросят?".

В то же время глава Минфина Сергей Марченко после широкого резонанса начал отрицать эти данные, мол, никаких налогов платить не надо. Но быстро назначил заседание по расширению списка на завтра.

"Телеграф" разбирается в скандале:

Откуда взялась информация о 19,5%

Издание "Цензор.НЕТ" сослалось на случай, когда у военного Игоря Луценко, который служит в 72 омбр ВСУ и является соучредителем Центра поддержки аэроразведки после проверки потребовали налоги с донатов на FPV-дроны. Как бы смешно это звучало, но у военного, собирающего себе на дроны, которые ему не закупает Минобороны, просят еще и 1,5% военного сбора.

Кстати, собрали немало — вместе с фондом Dignitas в рамках проекта "Люті пташки" удалось собрать 30 млн грн. На карте Луценко было около 20 млн грн, налоговики ждут уплаты около 4 млн: НДФЛ составляет 18% и военный сбор – 1,5%.

Есть способы избежать уплаты налогов с пожертвований на армию, но они не для слабаков. Во-первых, нужно быть в реестре волонтеров. Если волонтер зарегистрировался в Реестре до 1 января 2023 года, то сумма благотворительной помощи с даты полномасштабного вторжения россии не облагается налогом (закон №2747).

Но здесь в игру вступает Постановление Кабмина №112 от 2016 года, где есть список товаров, не облагаемых НДФЛ. С 2016 года список не менялся, то есть здесь нет Starlink, дронов, антидроновых ружей и вообще почти ничего. С популярных позиций только тепловизоры .

Общественные деятели жалуются, что именно Минфин блокирует расширение списка товаров. Волонтер Любовь Шипович жаловалась на это публично. То есть, если волонтер даже зарегистрирован в Реестре волонтеров, то должен уплатить налоги со сборов, если за эти средства они приобрели нечто, что не указано в Постановлении 112.

Опровержение Минфина

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что никаких налогов с товаров, передаваемых ВСУ, платить не нужно. Мол, это норма Налогового кодекса. Завтра Правительство рассмотрит вопрос о включении дронов в постановление КМУ №112, чтобы за них не нужно было платить налоги.

В то же время, трудно не заметить комментарий нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука под сообщением Любови Шипович, который говорит, что права именно Шипович.

"Минфин, как типичный Минфин, их задача — наполнение бюджета. Конкретно здесь, это дно. Но это типичная их позиция на любой похожий НПА. Изменения в постановление примут, перечень товаров расширят. Надо, чтобы это постановление было обратным во времени. То есть действовало, как минимум с 24.02.2022", — пишет Грищук.

В ВР тоже осудили налогообложение пособия для ВСУ

Нардеп добавил, что облагать налогом помощь ВСУ дико и неправильно, даже если переданная помощь не находится в перечне товаров.

Гнев общественности

Украинцы в соцсетях сразу отреагировали на притеснения волонтеров, общественность уверена, что донаты на срочные нужды — это не тот источник, из которого нужно наполнять бюджет.

Стерненко о скандале Минфина

Разозлила и неудачная шутка работников Минфина по поводу пеньюаров. В ответ пользователи шутят, что если военные даже закажут себе пеньюары, то им доставят и такое, и это не дело Минфина.

Люди не прочь покупать и пеньюары для ВСУ, если потребуется

Не стихло разъярение даже после опубликования реакции Марченко, которая должна опровергнуть информацию. Пришли в комментарии, в частности, военные, которые собирают средства на собственные счета в поддержку своих подразделений и не зарегистрированы как волонтеры, потому что, очевидно, у них есть проблемы по серьезнее в виде боевых действий:

Военные возмутились комментарием министра финансов

Одним из самых популярных тезисов является то, что государство не снабжает необходимыми товарами. Поэтому советуют добавить в 112-е постановление горючее, форму, обувь, бронеплиты и т.д.

Критикуют также то, что министр ушел от ответа, прямо не указав об уплате НДФЛ:

Украинцы заметили, что Марченко немного слукавил о НДФЛ, точнее, не ответил полностью

Ранее Телеграф сообщал, что депутаты Верховной Рады решили вернуть налоги для малого и среднего бизнеса до довоенного уровня. Если законопроект будет окончательно принят, а к этому все идет, то уже с 1 июля украинский бизнес вернется к правилам игры, которые были до большой войны.