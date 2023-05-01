Контрнаступление на ФОП: чего добивается власть, возвращая налоги до довоенного уровня

Вернуть довоенные налоги от Украины требует МВФ

Депутаты Верховной Рады решили вернуть налоги для малого и среднего бизнеса до довоенного уровня. В первом чтении в парламенте был принят законопроект №8401, отменяющий налоговые льготы, введенные в прошлом году во время введения военного положения. Если законопроект будет окончательно принят, а к этому все идет, то уже с 1 июля украинский бизнес вернется к правилам игры, которые были до большой войны.

Но готовы ли к этому отечественные предприниматели, ведь льготы хоть и отменят, но войну никто не отменял. Данный вопрос исследовал "Телеграф".

За что проголосовали

Еще в марте 2022 года, почти сразу после начала широкомасштабного вторжения, парламентарии существенно упростили жизнь физлицам-предпринимателям (ФОПам), уменьшив процент ставки налога и введя мораторий на штрафы и проверки. Это было логично: миллионы людей уехали за границу, ситуация с безопасностью критическая и было вообще непонятно выживет ли бизнес. Но страна устояла, и уже зимой от власть имущих стали звучать сначала робкие предложения сделать все, как было, а затем в начале 2023 года появился и соответствующий правительственный законопроект. 29 мая парламентарии его поддержали в первом чтении и отдали 227 голосов за такие изменения:

— ставка 2% единого налога для ФОП 3-й группы упраздняется и возвращаются довоенные 5%;

— отменяется возможность для ФОП 1-й и 2-й группы не платить единый налог;

— возобновляются документальные проверки бизнеса;

— мораторий на штрафы за нарушение налогового законодательства упраздняется. Это касается и санкций за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

Почему за это проголосовали

Ведь война еще не кончилась. В правительстве говорят, что этого требует МВФ.

"Целью принятия проекта Закона Украины является выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 08 декабря 2022 года", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Минфине призывают предпринимателей не паниковать, мол, ничего страшного не произойдет.

"Законопроект не предусматривает повышение налогов и не вводит новые ставки налогов. Нормы направлены прежде всего на возвращение налогового законодательства в довоенное состояние ", — отмечал министр финансов Сергей Марченко.

Но странная получается ситуация: налоги довоенные, а жизнь — военная.

Разве так может быть?

Мнения экспертов на этот счет разделились.

"Кто-то уже видит конец войны и пытается вернуть экономику в довоенное состояние. Но даже если война закончится завтра, экономика не восстановится. И через год не восстановится, и через два. Это вообще не дружественная государственная позиция по внутреннему бизнесу. И у меня как у производителя услуг и продуктов с надписью " сделано в Украине" возникает вопрос: в чьих интересах принимается этот закон? Точно не в моих", — поясняет "Телеграфу" глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Считать налоги бизнесу придется по-новому

"Практически все субъекты хозяйствования в Украине находятся в тяжелых условиях низкой покупательной способности , когда миллионы украинцев выехали за границу и уменьшили внутренний рынок потребления. Отмена льгот, введенных в связи с военным положением, может быть только после завершения военного положения. Более того, по моему мнению, еще год после окончания военного положения украинский бизнес должен пользоваться этими льготами, потому что после победы мгновенно не произойдет восстановление экономики", — добавляет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Действительно, согласно исследованию Европейского банка реконструкции и развития, во время войны 37% субъектов малого и среднего бизнеса Украины сократили объемы деятельности, доход уменьшился в среднем на 43%, а количество рабочих мест — на 22%.

Впрочем, даже, несмотря на такие показатели, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что вернуть налоговую политику, которая была до большой войны, просто необходимо.

"Это стоило делать еще раньше. Само введение льгот было ошибкой, тем более во время войны, когда государство нуждается в деньгах. Люди, которые платили 5%, сейчас платят 2%. Это смешной уровень, такого нет нигде в мире. Поэтому возвращение 5% будет почти неощутимым", — комментирует "Телеграфу" финансист.

Кроме того, на налог в 2% от оборота "подсели" и достаточно заметные предприятия, ведь 20% НДС и 18% налога на прибыль позволили не платить компаниям с оборотом до 10 млрд гривен.

"А когда огромные мощные ритейлы стали переходить на уплату фиксированного налога, ну это же бред", — комментирует "Телеграфу" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Так в чем же состоит золотая середина?

Что хочет МВФ

Прежде всего следует отметить, что в Меморандуме с МВФ от 8 декабря 2022 года действительно прописаны обязательства по отмене налоговых льгот. Почему правительство на это пошло?

По словам экспертов, в условиях, когда дефицит бюджета покрывается за счет доноров, украинское государство и само должно демонстрировать усилия по наполнению бюджета. Чтобы помощь осталась.

"Дефицит бюджета — 1,6 трлн грн, которые мы сегодня заимствуем у наших партнеров. Поэтому правительство вынуждено искать варианты хоть каким-то образом увеличить поступление средств в бюджет. Идет дискуссия, надо возвращать старые налоги или не надо. А социальные расходы надо продолжать платить? А 100 тысяч воинам на "нуле"? Из каких средств? Откуда они возьмутся?", – говорит Олег Пендзин.

К примеру, отмена налога в 2%, по прогнозам правительства, принесет в государственную казну дополнительно 8 млрд гривен до конца года. Но ведь это не те деньги, которые сделают финансовую погоду.

"Даже те 8 миллиардов дополнительных поступлений в бюджет, которые принесет законопроект, это ничто в сравнении с объемами бюджета, а ухудшение условий ведения бизнеса будет существенным", — предупреждает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский, комментируя вопрос для "Телеграфа".

Как могут ухудшиться дела у бизнеса?

Малый бизнес. Ему эксперты прогнозируют тенизацию.

"Фискализация безусловно загоняет в тень. У микробизнеса есть два варианта: либо работать легально как ФОПы, либо работать в полной тени и платить за "крышу" силовикам. И платить даже меньше, чем налог на 2-й группе. И сейчас эта альтернатива станет актуальной. Теневиков не проверяют, потому что о них налоговая ничего не знает, а легальных проверяют. Таким образом, стоимость ведения легального бизнеса становится выше, что будет загонять мелкий бизнес в тень", — утверждает Дубровский.

"Малый бизнес во время войны не может быть донором бюджета. Малый бизнес — это прежде всего сфера услуг, которая зависит от спроса и платежеспособности населения. Но спрос сократился, люди теряют доходы плюс мигранты, которые уже не создают спрос. Поэтому функция малого бизнеса сейчас — самозанятость и выживание, чтобы просто не брать средства от государства", — добавляет "Телеграфу" экономист аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

Кроме того, возврат проверок бизнеса в том виде, в каком это предлагается законопроектом №8401, создает благодатное поле для коррупции. Планируется, что проверки будут проводиться "при наличии безопасного доступа, допуска к помещениям, документам". Потому что война же. А если проверка уже началась, однако проводить ее стало вдруг опасно, то она может быть остановлена по усмотрению руководителя контролирующего органа. Но что такое "безопасно", а что "опасно" — законопроект на эти вопросы не отвечает. А когда правовой определенности нет, то где гарантия, что "безопасная" проверка при "правильной" мотивации ревизора, вдруг не превратится в "опасную" и не будет остановлена?

Средний бизнес. Здесь существенной угрозы тенизации эксперты не видят но есть другие риски.

"Вряд ли здесь будет какая-то тенизация, но принятие законопроекта может стать дополнительным аргументом для того, чтобы сделать релокацию куда-то в Польшу, или вообще покинуть бизнес", — подчеркивает Владимир Дубровский.

"Тот, кто хотел заняться предпринимательством, откажется от этого, а возможно, кто-то закроет свое предприятие, мигрирует за границу", — соглашается Алексей Кущ.

Меморандум с МВФ предусматривает отмену льгот для бизнеса

Но учитывая все факторы риска, куда деться? МВФ же требует. Действительно ли не так все критично?

"Ссылка на требования МВФ вообще неуместна. МВФ не является существенным донором украинского бюджета. Это не та ситуация, которая была в 14-15 годах, когда МВФ был главным кредитором Украины. Тогда требования МВФ мы действительно должны были выполнять. Сейчас же около 30 млрд долларов мы ежегодно получаем от западных партнеров : США, ЕС, Канады, Японии. И часть МВФ занимает не критическую долю. В прошлом году из 30 миллиардов, доля кредитов МВФ была около 5 миллиардов", — объясняет Алексей Кущ.

По словам эксперта, в действительности МВФ интересуют совсем другие вещи.

"Борьба с коррупцией, продолжение институциональных реформ, а не закручивание гаек для малого бизнеса. Это уже стало общим местом в риторике депутатов и чиновников: когда делается что-то тяжелое для экономики, говорят, что это требование МВФ", — резюмировал Кущ.