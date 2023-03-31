Укр

МВФ одобрил рекордный кредит Украине: сколько получим, подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
МВФ
МВФ

Для МВФ этот пакет является крупнейшим из тех, которые были выделены воюющей стране

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил крупнейший кредит для Украины с начала российского вторжения.

Как информирует Reuters, речь идет о программе финансирования на четыре года в размере 15,6 миллиарда долларов. Ожидается, что эти деньги будут направлены на покрытие неотложных потребностей Украины.

Этот пакет не только является крупнейшим кредитом для Украины с начала полномасштабного вторжения, но и крупнейшим пакетом, который МВФ одобрил для страны, находящейся в состоянии войны.

Отмечается, что предварительное соглашение с Украиной было достигнуто еще 21 марта, однако теперь оно было окончательно утверждено советом директоров МВФ.

Такой шаг позволит привлечь дополнительные средства от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк.

Как сообщалось ранее, перед одобрением кредита МВФ выдвинул Украине ряд условий, среди которых и возвращение довоенной системы налогообложения.

"Телеграф" опросил экспертов для того, чтобы разобраться в подводных камнях этой программы, а также выяснить в чем положительные и отрицательные стороны для Украины.

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