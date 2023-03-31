МВФ схвалив рекордний кредит Україні: скільки отримаємо, подробиці

Для МВФ цей пакет є найбільшим з тих, що були виділені воюючою країною.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив найбільший кредит для України від початку російського вторгнення.

Як інформує Reuters, йдеться про програму фінансування на чотири роки у розмірі 15,6 мільярда доларів. Очікується, що ці гроші спрямовані на покриття невідкладних потреб України.

Цей пакет не лише є найбільшим кредитом для України з початку повномасштабного вторгнення, а й найбільшим пакетом, який МВФ схвалив для країни, яка перебуває у стані війни.

Зазначається, що попередня угода з Україною була досягнута ще 21 березня, проте тепер вона була остаточно затверджена радою директорів МВФ.

Такий крок дозволить залучити додаткові кошти від міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк.

Як повідомлялося раніше, перед схваленням кредиту МВФ висунув Україні низку умов, серед яких і повернення довоєнної системи оподаткування.

"Телеграф" опитав експертів для того, щоб розібратися в підводному камінні цієї програми, а також з’ясувати в чому позитивні та негативні сторони для України.