Соглашение по госдолгу США: в Белом доме рассказали, что будет с помощью Украине

Соглашение не повлияет на возможность администрации Байдена получить больше финансирования для Украины

Двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта в США не отразится на способности администрации президента страны Джо Байдена оказывать Украине дополнительную помощь.

Об этом заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, сообщает Bloomberg.

На вопрос, не ожидает ли она, что соглашение как-то повлияет на возможность администрации получить больше финансирования для Украины, она ответила: "Не думаю".

Отмечается, что это станет хорошей новостью для Украины и союзников США в Европе, так как были опасения, что долговая борьба в Штатах может замедлить или остановить поставки оружия, боеприпасов и высокотехнологичной помощи Киеву. Компромиссная мера, которая сейчас проходит утверждение в Конгрессе, увеличит расходы на оборону на 3,3%.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс. При этом она не будет подпадать под ограничения сделки на федеральные расходы.

В то же время на данный момент остается неясным, может ли Белый дом обратиться к Конгрессу за дополнительным финансированием Украины, и если да, то в какие сроки. В декабре Джо Байден подписал закон о пакете помощи Украине на сумму 45 млрд долларов в рамках законопроекта о расходах на конец года. В администрации заявили, что должны предоставить достаточно средств, чтобы их хватило до конца финансового года в сентябре.

Отметим, соглашение, подготовленное при посредничестве Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти направлено на повышение потолка госдолга США в размере 31,4 трлн долларов и достижение нового сокращения федеральных расходов. 31 мая за него будет голосовать Палата представителей Конгресса США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как кризис в США повлияет на состояние мировой экономики и могут ли финансовые проблемы Америки негативно сказаться на объемах военной помощи Украине.