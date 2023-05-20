США угрожает дефолт: как это повлияет на мировую экономику и военную помощь Украине

Джо Байден уже обратился к американцам, представив антикризисный план

Уже 1 июня Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с неспособностью занимать деньги и своевременно выплачивать внешний долг, что будет означать наступление дефолта для американской экономики. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это приведет к катастрофическим экономическим и финансовым последствиям. В то же время президент Джо Байден в экстренном обращении заверил американцев, что у него есть антикризисный план, который поможет достичь соглашения об увеличении долга и избежать дефолта.

"Телеграф" выяснял, как кризис в США повлияет на состояние мировой экономики и могут ли финансовые проблемы Америки негативно сказаться на объемах военной помощи Украине.

"Горе" от богатства

По состоянию на 2023 год США занимает первое место в мире по сумме задолженности. В январе американский госдолг достиг установленного Конгрессом предельного размера – 31,4 трлн долларов. С тех пор правительство уже не могло занимать деньги для социальных выплат, зарплат военным и обслуживания ссуд.

Стоит отметить, что это случается с США не впервые: с 1960 года лимит задолженности пересматривали 78 раз, в последний раз это произошло в 2011 году. По словам главного консультанта Центра внешнеполитических исследований, кандидата экономических наук Ивана Уса, наиболее вероятно, что аналогичный сценарий ожидает американскую экономику и в этот раз, ведь в противном случае мир погрузится в глобальный экономический кризис.

Экономист отмечает, что причиной угрозы дефолта является чрезмерная печать долларов США, объемы которых после Ямайской конференции 1976 года не обеспечены золотыми резервами. Данная система регулярно подвергается критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, но каждый раз под угрозой дефолта правительство принимает решение о повышении потолка госдолга. Несмотря на это, именно национальная валюта Америки наиболее востребована в мире, а американская экономика — самая мощная.

В этой связи в свое время даже выдвигали предложения отменить потолок задолженности для США, ведь их экономика обречена на повторение данного сценария, однако такие условия могли бы привести к потере доверия к американской валюте и экономике в целом, поэтому американцы отказались от этого решения.

"Дефолт в США — это как падение огромного метеорита на Землю. Событие катастрофическое и даже смертельное, но крайне маловероятное. Значительная часть мировой торговли происходит в долларах США, резервы десятков стран мира хранятся также в американской валюте, поэтому ни республиканцы, ни демократы, ни правительства других государств не заинтересованы в дефолте ведущей экономики мира", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что в правительстве США действительно выражают уверенность, что достигнут соглашения по бюджету, и дефолт удастся предотвратить, пишет "Голос Америки".

"Переговоры с ведущими республиканцами будут касаться исключительно бюджета, и речь не идет о том, чтобы не платить по счетам. Все лидеры согласны с тем, что дефолта не будет", — заявил президент США Джо Байден.

Аналогичное мнение высказал и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. По словам чиновника, несмотря на то, что сроки принятия решений очень сжатые, правительство сделает все возможное, чтобы не допустить дефолта.

Украина получит свое при любых условиях

Наблюдая за кризисными событиями в США, украинцы несколько напряглись, ведь экономическая и военная поддержка именно этого государства играет значительную роль в способности Украины оказывать сопротивление оккупационным войскам рф.

Если американский народ или оппозиционные силы в правительстве США поднимут вопрос о целесообразности "космических" расходов на войну в Украине в условиях кризиса в собственной экономике, поставки нам вооружения и финансовых траншев могут быть значительно снижены.

Особенно неутешительными кажутся перспективы, учитывая, что в 2024 году американцы будут выбирать нового президента, и одним из кандидатов на пост главы государства является Дональд Трамп — симпатик российского режима, известный своими неоднозначными высказываниями о событиях в Украине.

На самом деле, все не так плохо, как кажется, уверен политолог и историк Алексей Кошель. По словам эксперта, мнение о том, что в военное время тема поддержки Украины является ключевой в предвыборных процессах на Западе, ошибочно.

"Это не так, и опыт Турции сейчас это наглядно демонстрирует. Избирателей в первую очередь интересуют вопросы собственного достатка, инфляции и социального комфорта. Нарративы о негативном влиянии поддержки Украины на американскую экономику продвигаются обычно политиками, активистами и журналистами, так или иначе связанными с россией. Несмотря на это, в отличие от Восточной Европы, в США влиятельность таких источников значительно меньше, поэтому опасаться их не стоит", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Алексея Кошеля, даже Дональд Трамп, которого принято считать пророссийским кандидатом, в своей предвыборной кампании не играет на руку россии. Все его заявления, связанные с экономикой, обещают избирателям снижение инфляции, увеличение доходов и удешевление кредитов.

"Связывать экономические сложности США с поддержкой Украины вряд ли кто-то будет по нескольким причинам. Во-первых, это не соответствует действительности. Во-вторых, противоречит специфике американской политики, которая предполагает, что США являются "жандармом" мира. На протяжении десятилетий повестка американского правительства не меняется — это борьба за демократические ценности, помощь в борьбе за независимость других стран и противостояние диктатуре. Поэтому "продавать" американцам тезис о пользе от уменьшения поддержки Украины в войне с государством-террористом просто бессмысленно", — отмечает эксперт.

Следует отметить, что, несмотря на угрозу дефолта, сами американцы декларируют готовность оказывать Украине всю необходимую поддержку по крайней мере до конца текущего финансового года (30 сентября). По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, для этого будут задействованы ассигнования, выделенные Конгрессом еще в прошлом году.