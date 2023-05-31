Угода щодо держборгу США: у Білому домі розповіли, що буде з допомогою Українї

Угода не вплине на можливість адміністрації Байдена отримати більше фінансування для України

Двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не вплине на здатність адміністрації президента країни Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.

Про це заявила директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг, повідомляє Bloomberg.

На запитання, чи не очікує вона, що угода якось вплине на можливість адміністрації отримати більше фінансування для України, вона відповіла: "Не думаю".

Зазначається, що це стане гарною новиною для України та союзників США в Європі, оскільки були побоювання, що боргова боротьба в Штатах може уповільнити чи зупинити постачання зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги Києву. Компромісний захід, який зараз проходить затвердження у Конгресі, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

За словами чиновника, який побажав залишитися невідомим, будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес. При цьому вона не підпадатиме під обмеження угоди на федеральні витрати.

У той же час на даний момент залишається незрозумілим, чи може Білий дім звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням України, і якщо так, то в який термін. У грудні Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів у рамках законопроекту про витрати на кінець року. В адміністрації заявили, що мають надати достатньо коштів, щоб їх вистачило до кінця фінансового року у вересні.

Зазначимо, угода, підготовлена за посередництва Джо Байдена та спікера палати представників Кевіна Маккарті спрямована на підвищення стелі держборгу США у розмірі 31,4 трлн доларів та досягнення нового скорочення федеральних витрат. 31 травня за неї голосуватиме Палата представників Конгресу США.

Раніше "Телеграф" розповідав, як криза у США вплине на стан світової економіки та чи можуть фінансові проблеми Америки негативно позначитися на обсягах військової допомоги Україні.