Директор Ассоциации участников рынка капиталов, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, чего ждать украинцам в 2023 году

Давайте поразмышляем об инфляции и какой дальнейший рост цен нас ждет.

С начала этого 2023 года мы видим так называемый боковик при учетной ставке НБУ в 25% годовых, то есть все усилия наших финансовых властей по борьбе с инфляцией лишь позволяют не разгонять ее дальше, но существенно не сокращают. По данным Госстата, в марте инфляция в Украине замедлилась лишь до 21,3% в годовом исчислении.

При этом скрытая инфляция в Украине никуда не делась. И власти по-прежнему пытаются искусственно сдерживать цены на базовые продукты. Если внимательно читать, то именно это указывают аналитики МВФ в своем макроэкономическом прогнозе для Украины, согласно которому в ближайшие 2 года инфляция (а следовательно, и рост цен) будут оставаться достаточно высокими.

В то же время зарплаты украинцев, по прогнозу МВФ, будут расти очень медленно. В 2023 году они вообще просядут еще на 2%, то есть реальные доходы украинцев еще больше сократятся, а уровень безработицы продолжит бить рекорды. И по прогнозам экспертов, к началу 2024 года теневая экономика в Украине будет составлять почти 85% (никто в стране не хочет платить налоги, когда почти нет прибыли).

Наконец, в бюджете Украины на сегодняшний день преобладают кредиты и ссуды от западных партнеров и транши Международного валютного фонда. Соответственно, распоряжаться средствами украинские власти могут только после одобрения Запада, и в частности МВФ. Да еще набранные миллиардные кредиты приходится возвращать с процентами.

Что делать? Исходя из того, что дальше нельзя убивать украинский бизнес, следует постепенно снижать учетную ставку НБУ и разгонять экономику страны, но только после того, как убедиться, что инфляция под контролем. Более того, нынешняя проблема власти по отношению к предпринимателям еще и в том, что, с одной стороны, требования бизнесменов трудно реализовать из-за отсутствия финансов, а, с другой стороны, это уже ничего не боящиеся люди.

Источник: пост Гончарова в Facebook