Директор Асоціації учасників ринку капіталів, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров розповів, чого чекати українцям у 2023 році.

Давайте поміркуємо про інфляцію і яке подальше зростання цін на нас чекає.

З початку цього 2023 року ми бачимо так званий боковик при обліковій ставці НБУ у 25% річних, тобто всі зусилля нашої фінансової влади щодо боротьби з інфляцією лише дозволяють не розганяти її далі, але суттєво не скорочують. За даними Держстату, у березні інфляція в Україні сповільнилася лише до 21,3% у річному вимірі.

При цьому прихована інфляція в Україні нікуди не поділася. І влада, як і раніше, намагається штучно стримувати ціни на базові продукти. Якщо уважно читати, то саме на це вказують аналітики МВФ у своєму макроекономічному прогнозі для України, згідно з яким у найближчі 2 роки інфляція (а отже, і зростання цін) залишатимуться досить високими.

Водночас зарплати українців, за прогнозом МВФ, зростатимуть дуже повільно. У 2023 році вони взагалі просядуть ще на 2%, тобто реальні доходи українців ще більше скоротяться, а рівень безробіття продовжить бити рекорди. І за прогнозами експертів до початку 2024 року тіньова економіка в Україні становитиме майже 85% (ніхто в країні не хоче сплачувати податки, коли майже немає прибутку).

Зрештою, у бюджеті України на сьогоднішній день переважають кредити та позики від західних партнерів та транші Міжнародного валютного фонду. Відповідно, розпоряджатися коштами українська влада може лише після схвалення Заходу, і зокрема МВФ. Та ще й набрані мільярдні кредити доводиться повертати із відсотками.

Що робити? Виходячи з того, що далі не можна вбивати український бізнес, треба поступово знижувати облікову ставку НБУ і розганяти економіку країни, але тільки після того, як переконатися, що інфляція під контролем. Більше того, нинішня проблема влади щодо підприємців ще й у тому, що, з одного боку, вимоги бізнесменів важко здійснити через відсутність фінансів, а, з іншого боку, це люди, які вже нічого не бояться.

Джерело: пост Гончарова у Facebook