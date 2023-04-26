Черные дни черной металлургии. Когда и как сможет возродиться ведущая отрасль Украины – прогнозы

Черной металлургии в Украине может уже не быть, но отрасль изменится

Бои в Мариуполе, покрывшие славой бойцов полка специального назначения "Азов", как и бои на всем индустриальном юго-востоке Украины, нанесли колоссальный удар по отрасли, которая в 2021-м году была лидером украинского экспорта.

Разрушения, принесенные оккупантами в Запорожской и Донецкой областях, нанесли и продолжают наносить сокрушительные удары по отрасли черной металлургии.

"Телеграф" решил разобраться, какой ущерб от войны получила черная металлургия Украины и есть ли у нее шанс снова "подняться".

Цена войны для экспорта – почти 9 миллиардов долларов

По итогам 2021-го года черные металлы и другая продукция отрасли стали лидером по украинскому экспорту – на нее пришлись 13,9 млрд дол. из общего объема в 68,4 млрд дол., зерновые шли на втором месте с объемом дохода в 12,34 млрд дол. Правда совместно с другой продукцией агросектор оставался лидером экспорта.

Военный 2022-й год все радикально изменил. По данным Министерства экономики Украины экспорт железной руды, а также полуфабрикатов из стали и горячего проката принес всего 5 млрд дол. Продажа одной же кукурузы — почти 6 млрд дол.

Лидеры украинского экспорта 2022 года

При этом железной руды удалось продать на 46% меньше, а полуфабрикатов и проката горячего катания – на 72% чем в 2021-м году.

Самый же худший период для экспорта горно-металлургического комплекса Украины начался в октябре, когда начались регулярные массированные ракетные обстрелы инфраструктуры. Это привело к проблемам как в производстве, так и отгрузке продукции.

Производство упало втрое

Но чтобы экспортировать товар, его сперва надо произвести. И здесь дела у металлургов идут не лучшим образом. Так, по данным объединения предприятий металлургической отрасли Украины "Укрметаллургпром", в январе-марте 2023 года производство чугуна, стали и проката отраслью упало втрое в сравнении с тем же периодом 2022-го:

чугуна — 1,20 млн т (34,3% относительно января-марта 2022 г.);

стали — 1,24 млн т (33,8%);

проката — 1,03 млн т (32,1%).

За 2022-й год основные производители продукции черной металлургии отчитались о падении выпуска продукции на 70-75%.

Так группа "Метинвест" сообщила о падении производства стали на 69%% (с 9,5 млн до 2,5 млн тонн) и железорудного сырья на 66% (с 31,3 млн тонн до 10,7 млн). А "АрселлорМиттал Кривой Рог" заявил о средней загрузке производственных мощностей в 2022-м году в 20-25%.

Такое падение производители объясняют полномасштабной войной, ограничившей экспортные возможности и снижением объемов энергоснабжения.

Если произвести можно, то как вывезти?

Одной из серьезнейших проблем для производителей стало ограничение транспортных возможностей, ведь прежде экспорт шел крупными партиями самым дешевым — морским транспортом. С началом же войны данный путь открыт только для продукции украинского АПК.

Вынужденной альтернативой стал железнодорожный транспорт, который оказался не готов к новой миссии – не было вагонов из-за разной ширины колеи в Украине и Европе, мало погрузочных мощностей на границе, не хватало пропускной возможности на погранпереходах. Наконец, отсутствовала связь и интеграция между украинскими и европейскими перевозчиками.

В итоге "Укрзализныця" перевезла своими вагонами почти на 46 млн тонн руды меньше чем в 2021-м (минус 59,2%), и на 57,8% меньше черных металлов. Правда удалось на 12,4 % нарастить экспортные поставки ж/д транспортом.

Хотя министр экономики Украины Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявила, что Украина хочет начать экспорт металлов в рамках "зерновой сделки", пока это остается лишь благим пожеланием.

Войны за металлолом и льготы для Ахметова – как отрасль пытается выйти из кризиса

Производители пытаются выйти из ситуации различными путями. Так, одним из них может стать запрет экспорта металлолома заграницу, чтобы обеспечить этим стратегическим сырьем предприятия и обеспечит работой полмиллиона украинцев.

По прогнозам президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова при растущих темпах экспорта этого сырья к концу года заграницу может уйти до 400 тысяч тонн лома из 1 млн тонн, собираемых в год, что неприемлемо.

"Одна тонна металлолома, переработанная на сталь, дает в бюджет в 10 раз больше, чем экспортная пошлина в ЕС – около $300 за тонну. Поэтому вопрос, экспортировать сырье или оставлять его в стране для переработки, вообще не должен стоять – выгода очевидна",- резюмирует он.

У компаний, занимающихся поставками металлолома на внутренний и внешний рынки, свой взгляд на ситуацию.

"В Украине цена металлолома 200-220 евро за тонну, в странах ЕС – не менее 400, конечно экспорт будет расти. При этом уже с 7 апреля многие предприятия-производители стали снижают или перестают покупать лом, то есть он им не нужен, металлолома достаточно, ведь "Азовсталь" и меткомбинат имени Ильича в Мариуполе потребляли до 40% всего лома, а сейчас они разрушены и не работают. Результат – на рынке излишек лома в 90 тысяч тонн", — сообщил "Телеграфу" один из участников рынка металлолома.

Другим путем пошли производители железной руды и стали в декабре 2022-го года – тогда в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8998, которым в том числе предлагалось отменить рентные платежи за добычу железной руды для производства стали.

Как подсчитал "Телеграф", добывающий больше половины железной руды в Украине и производящий львиную долю металлов самый богатый украинец Ринат Ахметов может сэкономить порядка 50 млн дол.

Надежда на железную руду?

Вообще, именно железная руда может стать той ступенькой, с которой начнется восстановление украинской металлургии, ведь с ней Украине повезло дважды:

- в стране находится не менее 80 месторождений, которые несут в себе около 20% мировых ее запасов;

- большая часть этих месторождений сосредоточены в Криворожском и Кременчугском железорудном бассейнах, которые находятся в Днепропетровской и Полтавской областях, мало затронутых войной.

В результате, экспорт руды с начала года растет, в январе он вырос на 21% — до 927 тысяч тонн на 110 млн дол., и стал причиной роста очередей вагонов с ней на границе с ЕС.

Металлургия в нынешнем виде уже не воскреснет, но может дать будущее новой отрасли

Что касается прогнозов по украинской металлургии, они несколько разнятся. Например, кто-то видит их в росте объемов добычи и экспорта железной руды, глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков надеется на рост спроса на металл после войны.

Экономический эксперт Алексей Кущ же считает, что в своем довоенном виде украинская металлургия уже не восстановится.

"Восстановление таких металлургических гигантов как Азовсталь или комбинат имени Ильича невозможен даже в ближайшее время после войны, это потребует много средств. Наращивание добычи и экспорта руды ограничивают логистические проблемы, связанные с закрытыми портами. Думаю, самое время для государства выбрать и поддержать новую концепцию развития отрасли", — пояснил эксперт "Телеграфу".

По его словам было бы лучшим выходом разработать государственную программу по созданию промышленных платформ на базе украинских АЭС которые бы производили металлоемкую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Поскольку возможности металлургии снизились и будут оставаться таковыми еще довольно длительное время, можно использовать дешевую атомную энергию и полуфабрикаты металла, которые мы не можем вывезти морем, для создания более дорогой продукции на экспорт. Тем самым будет найден сбыт для металла внутри страны и дан толчок для развития предприятий иного типа, способных приносить большие экспортные доходы", — подчеркивает эксперт.

Правда Алексей Кущ подчеркивает, что такая трансформация отрасли невозможна без поддержки государства и четкой программы, но все же более реальна чем полное восстановление отрасли до довоенного уровня.

Тем временем ведущий игрок металлургической отрасли Украины Ринат Ахметов надеется возместить свои убытки, нанесенные российским вторжением через международный суд.