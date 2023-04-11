Ахметов подал новый иск в суд против россии и дал обещание насчет денег

Деньги, которые компенсирует бизнесмену россия, он намерен направить на восстановление Украины

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициирует арбитраж против рф за захваченные активы в Донецкой и Луганской областях. Он будет требовать возмещения причиненных ему убытков.

Об этом стало известно из заявления, опубликованного сегодня, 11 апреля, на сайте компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.

"Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, как инвестор, потребует от россии компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем россии в 2014-2017 годах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 млн долларов.

Денежные средства, которые компенсирует бизнесмену россия, он намерен направить на восстановление Украины, строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики страны. В своем заявлении он отметил, что будет добиваться справедливости во всех возможных инстанциях.

"Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе наш, украинский Донбасс, а "Донбасс Арена" снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций", – подытожил Ринат Ахметов.

Стоит добавить, что в 2022 году после начала полномасштабной войны бизнесмен подал иск против россии в Европейский суд по правам человека. Он требовал принятия мер и решений по компенсации ущерба, который связан с уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны страны-агрессора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Международный уголовный суд открывает в Киеве свой офис. Это даст возможность более качественно привлечь к ответственности рф за военные преступления на территории Украины.