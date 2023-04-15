Принудительная реструктуризация кредитов: кому помогут новые законы и как это повлияет на украинские банки

Пострадавшие от войны граждане смогут получить отсрочку выплаты задолженности

Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, обязывающих украинские банки провести реструктуризацию потребительских кредитов для граждан с прифронтовых и оккупированных территорий, а также освобождающих от налогообложения доходы, полученные в результате реструктуризации, сообщает нардеп Ярослав Железняк. Согласно положениям документов, особые условия будут действовать до завершения военного положения и в течение 30 дней после него.

"Телеграф" выяснял, с чем связано данное решение парламента, и пострадает ли от него украинская банковская система.

Антикризисное решение для поддержки населения

С начала полномасштабной войны в Украине большая часть населения столкнулась с понижением уровня жизни и финансовыми трудностями. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Active Group по заказу сайта "Телеграф", в 2022 году 45,6% украинцев вынуждены были экономить на продуктах питания, 43,8% граждан признались, что не имеют никаких сбережений, а у 52,4% респондентов за первый год войны возникли долги.

В кризисные времена услуги банковского кредитования – от микрозаймов до ссуд на приобретение бытовой техники – приобретают особую популярность, а вот с погашением задолженности нередко возникают проблемы. Из-за войны миллионы украинцев остались без работы, а остальные просто не успевают подтянуть свой уровень доходов к постоянно растущим ценам. В таких условиях попадание в долговую яму в результате систематической просрочки выплат по кредиту становится почти неизбежным.

В случае окончательного принятия Верховной Радой законов №9051 и №9052, внутренне перемещенные лица из числа жителей территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных территорий, смогут рассчитывать на реструктуризацию своих потребительских кредитов и освобождение от налогообложения доходов реструктуризации

По словам авторов законопроектов, данная инициатива родилась в ходе обработки обращений граждан из-за начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов за пользование кредитными средствами. Отмечается, что особенно сложным вызовом это становится для лиц, проживающих или покинувших особо пораженные войной территории, а также невозможным для потребителей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

"Законопроекты касаются потребительских, то есть мелких кредитов, которые предоставлялись не только банками, но и финансовыми компаниями по микрокредитованию. Проанализировав структуру этих кредитов, можно заключить, что абсолютное большинство из них и так не обслуживаются, ведь потребители не имеют возможности рассчитываться с банками по установленным ранее условиям", — объясняет председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии "Телеграфу".

По словам чиновника, от принятия данных законопроектов выиграют все: граждане получат дополнительное время для улучшения своего финансового положения, чтобы в дальнейшем продлить погашение задолженности, а банки не наживут "мертвых" кредитов, которые из-за своих космических объемов не будут выплачены никогда.

Также нардеп отмечает, что данное решение было согласовано с Нацбанком и правительством, а во время заседания комитета никакого сопротивления со стороны банковского сообщества не было.

"Ранее мы приняли аналогичное решение по ипотечным кредитам на имущество, которое находится на временно оккупированных территориях. Согласно ему, списывается пеня, уменьшается процент начислений, но тело кредита остается неизменным и банки не несут больших потерь — долги не списываются и со временем будут погашены — они наоборот уменьшают кризис неплатежей по кредитам", — говорит Данило Гетманцев.

Волноваться за банки не стоит

Законопроекты о реструктуризации потребительских кредитов действительно не первые в своем роде с начала полномасштабного вторжения. В частности, в марте 2022 года в Украине был принят закон, освобождающий граждан от штрафов за просроченные кредиты и гарантирующий им сохранение процентной ставки на сумму займа.

В июне стало известно, что долги по ипотеке на жилье, которое было уничтожено в результате войны, будут списаны. А уже через месяц парламент принял решение о запрете взыскания просроченных долгов по кредитам из военных и их семей в течение военного положения и 6 месяцев после его отмены.

Вышеуказанные решения власти, безусловно, облегчили жизнь миллионов украинцев, одновременно вызывая резонный вопрос: за чей счет этот "банкет"? Очевидно, что в таких условиях банки недополучают колоссальные суммы, а о компенсации убытков со стороны государства сейчас не может идти речь — лишних денег в бюджете попросту нет.

По словам экс-министра экономики, президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового, волноваться за банковскую систему не стоит — с начала полномасштабной войны она не испытала никаких проблем и по состоянию на сегодняшний день не ощущает на себе кризисности сложившейся в экономике ситуации.

"Банки находятся в льготном положении и получают большие прибыли благодаря сотрудничеству по депозитным сертификатам и государственным облигациям с Нацбанком, который повысил свои процентные ставки до 26-28%. У них есть возможность закупать облигации Минфина, который в свою очередь получает из этого дополнительные ссудные средства и покрывает некоторые дефициты. В таком режиме они смогут спокойно сохранять себя до завершения войны", — говорит экономический эксперт в комментарии "Телеграфу".

Также Владимир Лановой отмечает, что в начале войны, когда эта система еще не была налажена, печатались дополнительные средства, в результате чего был провален курс и выросла инфляция, что также было на руку банкам.

"В других странах такая девальвация не допускается даже в кризисные периоды, однако в нашем случае это было решением Нацбанка, который подчиняется МВФ и не отвечает за экономические показатели и состояние хозяйств. Эти действия были не на пользу экономике: мы получили провал по доходам и уровню жизнь населения. Сегодняшние решения по реструктуризации кредитов будут иметь поддерживающий эффект для граждан", — говорит экономист.