Украинцу разрешили не выплачивать долг по кредиту Монобанка - как такое возможно

Суд и знание своих прав помогут не платить кредит

В условиях российской агрессии, когда благосостояние многих украинцев снизилось, для многих стало проблемой поиск денег на расходы и тут на выход часто приходят кредитные лимиты банков. Причем как минимум некоторым из них, как оказалось, по этим кредитным лимитам можно ничего не платить.

Как сообщает сайт dev.ua Соломенский районный суд Киева 16 ноября своим решением разрешил клиенту Монобанка не выплачивать кредитную задолженность по лимиту в размере 58 тысяч гривен.

Суд решил – кредита клиент не получал

Согласно документам дела, в августе 2018 года киевлянин открыл текущий счет и карточку в банке, на которую получил кредитный лимит в 45 тысяч гривен. Однако хотя он пользовался кредитными средствами, средства с лимита он не возвращал и уже к сентябрю 2021 года задолжал чуть более 58 тысяч гривен, что и побудило банк обратиться с иском в суд.

Однако судья постановил, что подписав анкету-заявление к договору о предоставлении банковских услуг об открытии текущего счета, клиент не заключал конкретного кредитного договора. Подписав анкету, клиент согласился на получение лимита, но это не значит, что ответчик поставив свою подпись понимал именно эти условия и что эти документы вообще содержали условия, в том числе и по уплате процентов за пользование кредитными средствами.

В итоге суд не согласиться с тем, что сам факт подписания анкеты-заявления свидетельствует о выдаче кредита ответчику, поскольку такая позиция не основывается на положениях закона, а никаких сведений на этот счет такая анкета-заявление не содержит. Проще говоря, суд отказал банку в возврате кредита, которого, по мнению суда, банковское учреждение вообще не выдавало.

Без договора и подписи — кредитный лимит не считается кредитом и его можно не платить

Как прокомментировал "Телеграфу" управляющий партнер адвокатской фирмы "Пакс" Дмитрий Нестеченко, с точки зрения закона кредиты Монобанка и виртуальные карточки "Приватбанка" под анкету-заявление вообще не являются именно кредитами.

Для признания выдачи денег именно как кредита, нужен составленный и подписанный заемщиком кредитный договор. Подписываться он может обычной ручкой или единой цифровой подписью, но подпись обязана быть. Без этого соглашение просто не признается кредитом с условием выплаты неких процентов. То есть суд может признать факт выдачи займа, но отдать заемщик будет должен сумму, полученную в долг, плюс 3% годовых и инфляцию с момента обращения кредитора в суд. Не более того", — пояснил Дмитрий Нестеченко.

В данном же случае, как подчеркнул юрист, вероятна еще некачественная работа самого банка и его юристов, которые не смогли доказать факт получения клиентом денег.

"Чтобы кредитный лимит вашей карты стал именно кредитом, это должно быть отражено в договоре между клиентом и банком, где прописывались бы условия пользования кредитом. Если этого нет или клиент не подписывал такой договор — кредитный лимит это просто деньги выданные банком в долг без процентов", — подчеркивает юрист.

Тем временем с октября в Украине заработало льготное ипотечное кредитование под 3-7%, правда не для всех.