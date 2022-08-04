Долги по кредитам: Ощадбанк пошел навстречу клиентам, попавшим в сложную ситуацию

Банк предлагает отсрочку или уменьшение платежей по кредитам в индивидуальном порядке

Ощадбанк обновил программу по реструктуризации задолженности физических лиц по потребительским кредитам.

Как сообщила пресс-служба банка, это поможет тем украинцам, которые оказались в сложном материальном положении из-за вторжения россии и не могут в полном объеме погасить задолженность.

Отмечается, что с августа 2022 года, клиенты Ощадбанка могут обратиться относительно реструктуризации долга.

"Банк предложит индивидуальные условия реструктуризации с учетом причин возникновения сложностей с погашением задолженности. Это может быть уменьшение или отсрочка платежей по кредиту, увеличение срока использования кредита, урегулирование просроченной задолженности", — говорится в сообщении.

Чтобы подать заявление на реструктуризацию, клиент может обратиться в отделение банка, где получал кредит, а в случае переезда в любое другое отделение Ощадбанка.

Если он не может обратиться к банку лично, например из-за пребывания за границей, то он может подать заявление в электронной форме.

Напомним, в Украине постепенно начал оживать кредитный рынок, однако кредиты пока дают далеко не всем и особенно работникам отраслей, которые могут попасть под сокращение.