Долги по кредитам: Ощадбанк пошел навстречу клиентам, попавшим в сложную ситуацию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 33
Банк предлагает отсрочку или уменьшение платежей по кредитам в индивидуальном порядке
Ощадбанк обновил программу по реструктуризации задолженности физических лиц по потребительским кредитам.
Как сообщила пресс-служба банка, это поможет тем украинцам, которые оказались в сложном материальном положении из-за вторжения россии и не могут в полном объеме погасить задолженность.
Отмечается, что с августа 2022 года, клиенты Ощадбанка могут обратиться относительно реструктуризации долга.
"Банк предложит индивидуальные условия реструктуризации с учетом причин возникновения сложностей с погашением задолженности. Это может быть уменьшение или отсрочка платежей по кредиту, увеличение срока использования кредита, урегулирование просроченной задолженности", — говорится в сообщении.
Чтобы подать заявление на реструктуризацию, клиент может обратиться в отделение банка, где получал кредит, а в случае переезда в любое другое отделение Ощадбанка.
Если он не может обратиться к банку лично, например из-за пребывания за границей, то он может подать заявление в электронной форме.
Напомним, в Украине постепенно начал оживать кредитный рынок, однако кредиты пока дают далеко не всем и особенно работникам отраслей, которые могут попасть под сокращение.