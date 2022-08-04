Борги по кредитам: Ощадбанк пішов назустріч клієнтам, які потрапили в складну ситуацію
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Банк пропонує відстрочку або зменшення платежів за кредитами в індивідуальному порядку
Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості фізичних осіб за споживчими кредитами.
Як повідомила пресслужба банку, це допоможе тим українцям, які опинилися у складному матеріальному становищі через вторгнення росії та не можуть у повному обсязі погасити заборгованість.
Зазначається, що з серпня 2022 року клієнти Ощадбанку можуть звернутися щодо реструктуризації боргу.
"Банк запропонує індивідуальні умови реструктуризації з урахуванням причин виникнення складнощів із погашенням заборгованості. Це може бути зменшення або відстрочення платежів за кредитом, збільшення терміну використання кредиту, врегулювання простроченої заборгованості", — йдеться у повідомленні.
Щоб подати заяву на реструктуризацію, клієнт може звернутися до відділення банку, де отримував кредит, а у разі переїзду до будь-якого іншого відділення Ощадбанку.
Якщо він не може звернутися до банку особисто, наприклад, через перебування за кордоном, то він може подати заяву в електронній формі.
Нагадаємо, в Україні поступово почав оживати кредитний ринок, проте кредити поки що дають далеко не всім і особливо працівникам галузей, які можуть потрапити під скорочення.