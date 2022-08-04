Борги по кредитам: Ощадбанк пішов назустріч клієнтам, які потрапили в складну ситуацію

Банк пропонує відстрочку або зменшення платежів за кредитами в індивідуальному порядку

Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості фізичних осіб за споживчими кредитами.

Як повідомила пресслужба банку, це допоможе тим українцям, які опинилися у складному матеріальному становищі через вторгнення росії та не можуть у повному обсязі погасити заборгованість.

Зазначається, що з серпня 2022 року клієнти Ощадбанку можуть звернутися щодо реструктуризації боргу.

"Банк запропонує індивідуальні умови реструктуризації з урахуванням причин виникнення складнощів із погашенням заборгованості. Це може бути зменшення або відстрочення платежів за кредитом, збільшення терміну використання кредиту, врегулювання простроченої заборгованості", — йдеться у повідомленні.

Щоб подати заяву на реструктуризацію, клієнт може звернутися до відділення банку, де отримував кредит, а у разі переїзду до будь-якого іншого відділення Ощадбанку.

Якщо він не може звернутися до банку особисто, наприклад, через перебування за кордоном, то він може подати заяву в електронній формі.

Нагадаємо, в Україні поступово почав оживати кредитний ринок, проте кредити поки що дають далеко не всім і особливо працівникам галузей, які можуть потрапити під скорочення.