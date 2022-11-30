Українцю дозволили не виплачувати борг за кредитом Монобанку – як таке можливо

Суд та знання своїх прав допоможуть не платити кредит

В умовах російської агресії, коли добробут багатьох українців знизився, для багатьох став проблемою пошук грошей на витрати, і тут на вихід часто надходять кредитні ліміти банків. Причому, як мінімум, деяким з них, як виявилося, за цими кредитними лімітами можна нічого не платити.

Як повідомляє сайт dev.ua, Солом’янський районний суд Києва 16 листопада своїм рішенням дозволив клієнту Монобанку не виплачувати кредитну заборгованість за лімітом у розмірі 58 тисяч гривень.

Суд вирішив – кредиту клієнт не отримував

Згідно з документами справи, у серпні 2018 року киянин відкрив поточний рахунок та картку у банку, на яку отримав кредитний ліміт у 45 тисяч гривень. Однак хоча він користувався кредитними коштами, кошти з ліміту він не повертав і вже до вересня 2021 року заборгував трохи більше 58 тисяч гривень, що спонукало банк звернутися з позовом до суду.

Однак суддя ухвалив, що підписавши анкету-заяву до договору про надання банківських послуг про відкриття поточного рахунку, клієнт не укладав конкретного кредитного договору. Підписавши анкету, клієнт погодився на отримання ліміту, але це не означає, що відповідач поставивши свій підпис розумів саме ці умови і ці документи взагалі містили умови, в тому числі і зі сплати відсотків за користування кредитними коштами.

У результаті суд не погодиться з тим, що сам факт підписання анкети-заяви свідчить про видачу кредиту відповідачу, оскільки така позиція не ґрунтується на положеннях закону, а жодних відомостей щодо цього така анкета-заява не містить. Простіше кажучи, суд відмовив банку у поверненні кредиту, якого, на думку суду, банківська установа взагалі не видавала.

Без договору та підпису — кредитний ліміт не вважається кредитом і його можна не платити

Як прокоментував "Телеграфу" керуючий партнер адвокатської фірми "Пакс" Дмитро Нестеченко, з погляду закону кредити Монобанку та віртуальні картки "Приватбанку" під анкету-заяву взагалі не є саме кредитами.

Для визнання видачі грошей саме як кредиту, потрібен складений та підписаний позичальником кредитний договір. Підписуватися він може звичайною ручкою або єдиним цифровим підписом, але підпис має бути. Без цього угода просто не визнається кредитом за умови виплати певних відсотків. Тобто суд може визнати факт видачі позики, але віддати позичальнику буде зобов’язана сума, отримана в борг, плюс 3% річних та інфляція з моменту звернення кредитора до суду. Не більше того", — пояснив Дмитро Нестеченко.

У даному випадку, як підкреслив юрист, можлива ще неякісна робота самого банку та його юристів, які не змогли довести факт отримання клієнтом грошей.

"Щоб кредитний ліміт вашої картки став саме кредитом, це має бути відображено в договорі між клієнтом і банком, де б прописувалися умови користування кредитом. Якщо цього немає або клієнт не підписував такий договір — кредитний ліміт це просто гроші видані банком у борг без відсотків", — Наголошує юрист.

Тим часом із жовтня в Україні запрацювало пільгове іпотечне кредитування під 3-7%, правда не для всіх.