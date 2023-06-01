Мінфін заперечує, що поклав око на донати для армії. Але заява про 19,5% збору вже розлютила українців

Уряд запідозрили у претендуванні на частину грошей, які збирають волонтери

У ЗМІ поширилася інформація про те, що Міністерство фінансів України вимагатиме від волонтерів сплачувати 19,5% податку зі зборів. Такі слова пролунали від волонтерки з благодійного фонду "Dignitas" Любові Шипович. Вона поскаржилася, що під час спроби узгодити список товарів, за які не треба буде платити податки представники Мінфіну вирішили пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?".

Водночас голова Мінфіну Сергій Марченко після широкого резонансу заперечив ці дані, мовляв, жодних податків сплачувати не треба. Та швидко призначив засідання щодо розширення списку на завтра.

"Телеграф" розбирається у скандалі:

Звідки взялася інформація про 19,5%

Видання "Цензор.НЕТ" послалось на випадок, коли у військового Ігоря Луценка, який служить у 72 омбр ЗСУ та є співзасновником Центру підтримки аеророзвідки після перевірки почали вимагати податки з донатів на FPV-дрони. Як би смішно це звучало, але у військового, який збирає собі на дрони, які йому не закуповує Міноборони, просять ще й 1,5 % військового збору.

До речі, зібрали чимало — разом з фондом Dignitas в рамках проєкту "Люті пташки" вдалось назбирати 30 млн грн. На карті Луценка було близько 20 млн грн, податківці чекають сплати близько 4 млн: ПДФО складає 18% та воєнний збір – 1,5%.

Є способи уникнути сплати податків з пожертв на армію, але вони не для слабаків. По-перше, треба бути у реєстрі волонтерів. Якщо волонтер зареєструвався в Реєстрі до 1 січня 2023 року, то сума благодійної допомоги з дати повномасштабного вторгнення рф не оподатковується (закон №2747).

Але тут в гру вступає Постанова Кабміну №112 від 2016 року, де є список товарів, які не оподатковуються ПДФО. З 2016 список не змінювався, тобто тут немає Starlink, дронів, антидронових рушниць і взагалі майже нічого. З популярних позицій тільки тепловізори .

Громадські діячі скаржаться, що саме Мінфін блокує розширення списку товарів. Волонтер Любов Шипович скаржилася на це публічно. Тобто, якщо волонтер навіть зареєстрований у Реєстрі волонтерів, то має сплатити податки зі зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в Постанові 112.

Заперечення Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що жодних податків із товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Мовляв, це норма Податкового кодексу. Завтра Уряд розгляне питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112, щоб за них не треба було платити податки.

Водночас важко не помітити коментар нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука під дописом Любові Шипович, який каже, що має рацію саме Шипович.

"Мінфін, як типовий мінфін, їх задача — наповнення бюджету. Конкретно тут, це дно. Але це типова їх позиція на будь-який схожий НПА. Зміни в постанову приймуть, перелік товарів розширять. Треба, ще щоб ця постанова була зворотною в часі. Тобто діяла, як мінімум з 24.02.2022", — пише Грищук.

У ВР теж засудили оподаткування допомоги для ЗСУ

Нардеп додав, що оподатковувати допомогу ЗСУ — дико і неправильно, навіть, якщо передана допомога не є в переліку товарів.

Гнів громадськості

Українці у соцмережах одразу відреагували на утиски волонтерів, громадськість впевнена, що донати на термінові потреби — це не те джерело, з якого треба наповнювати бюджет.

Стерненко про скандал Мінфіну

Розізлив і невдалий жарт працівників Мінфіну щодо пеньюарів. У відповідь користувачі жартують, що якщо військові навіть замовлять собі пеньюари, то їм доставлять і таке і це не справа Мінфіну.

Люди не проти купувати і пеньюари для ЗСУ, якщо буде потрібно

Не стихло розлючення навіть після опублікуванні реакції Марченка, яка мала б спростувати інформацію. Прийшли у коментарі, зокрема, військові, які збирають кошти на власні рахунки на підтримку своїх підрозділів та не зареєстровані як волонтери, бо очевидно, у них є проблеми по серйозніше у вигляді бойових дій:

Військові обурилися коментарем міністра фінансів

Однією із найпопулярніших тез є те, що держава не забезпечує необхідними товарами. Тому радять додати 112-ту постанову пальне, форму, взуття, бронеплити і т.д.

Критикують також те, що міністр пішов від відповіді, прямо не вказавши про сплату ПДФО:

Українці помітили, що Марченко трохи злукавив щодо ПДФО, точніше, не відповів повністю

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутати Верховної Ради вирішили повернути податки для малого та середнього бізнесу до довоєнного рівня. Якщо законопроєкт буде ухвалено остаточно, а до цього все йде, то вже з 1 липня український бізнес повернеться до правил гри, які були до великої війни.