За волонтерку платимо двічі: чому Кабмін стягує мільйони з коштів, зібраних на ЗСУ

Можновладці не бачать необхідності у перегляді постанови про оподаткування благодійної допомоги

Волонтерський рух завжди був потужною підтримкою доленосних для України подій: від Помаранчевої революції до Революції гідності, від гібридної агресії рф на сході країни до повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

Попри восьмирічний досвід проведення АТО/ООС та фінансову і військову допомогу з боку міжнародних партнерів, українському уряду так і не вдалося побудувати систему забезпечення армії, яка б повною мірою задовольняла всі потреби захисників нашої держави. Між тим, запити на придбання найнеобхіднішого – від засобів гігієни і сучасного екіпірування до пікапів і дронів – надходять з фронту цілодобово.

Усвідомлюючи важливість питання забезпеченості військових, цю роль взяли на себе тисячі пересічних громадян, які з 24 лютого 2022 року щоденно докладають надзусиль, збираючи, копійка до копійки, кошти для армії. В уряді, безумовно, цінують таку підтримку держави з боку благодійників, проте не вважають за потрібне звільняти волонтерів від оподаткування.

Так, згідно з постановою Кабміну №112 від 24 лютого 2016 року, кошти, зібрані на потреби ЗСУ, не підлягають оподаткуванню в розмірі 18% на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору тільки у тому разі, якщо вони були використані для придбання товарів або сплати послуг, визначених спеціально затвердженим переліком. В усіх інших випадках п'ята частина грошей, які українці передають на потреби армії, йде не на наближення нашої Перемоги на фронті, а на наповнення бюджету.

Приміром, з 20 млн грн, зібраних волонтерами проєкту "Люті Пташки" на придбання дронів для ЗСУ, майже 4 мільйони благодійники змушені будуть віддати у бюджет як "податок на прибуток" і військовий збір.

Відома українська волонтерка, співзасновниця громадської організації "Razom for Ukraine", засновниця благодійного фонду "Dignitas" Любов Шипович розповіла "Телеграфу", як чинне законодавство "підрізає крила" благодійникам і з ким доводиться боротися волонтерам для перегляду цих норм.

– Оподаткування волонтерської допомоги — неминучість чи держава все ж пропонує законні шляхи звільнення від сплати податків?

– Єдиний спосіб не сплачувати податки зі зборів — створити благодійний фонд. В решті випадків, навіть якщо ви числитесь в Реєстрі волонтерів і збираєте кошти на офіційно зареєстровану волонтерську картку, але витрачаєте їх на товари і послуги, не передбачені 112-ю постановою, податкова вважатиме ці кошти "прибутком" і стягуватиме з них відрахування у бюджет.

При цьому, важливо розуміти, що держава двічі оподатковує ці кошти — спочатку при надходженні як прибутку громадянам, а потім при передачі їх на благодійність.

– Наскільки вичерпним є перелік товарів у 112-й постанові?

– Він був затверджений у 2016 році. З того часу змінилися реалії війни і світ в цілому. В цьому переліку майже нема усіх технологічних товарів, яких найбільше потребують військові: старлінки, дрони, антидронові рушниці, прожектори для підсвітки "шахедів" і багато іншого.

І, головне, усі ці вкрай необхідні на фронті речі не закуповує Міністерство оборони. Тобто, військові можуть отримати найпопулярніші на фронті дрони класу мікро — Mavic або Аutel лише шляхом запиту до волонтерів, які проведуть збір великих сум з поверненням п'ятої частини назад у бюджет.

– Ви боретесь за зміни цієї норми?

– Звичайно. Ми пропонуємо розширити перелік у постанові №112 на усі позиції. Тобто будь-які товари, які закуповують на запит військових і передаються на потреби будь-якого з 17-ти відомств, що задіяні у протистоянні збройній агресії рф, не будуть підлягати оподаткуванню.

У цій ініціативі нас підтримують ледь не всі депутати і міністри, окрім, власне, Мінфіну. Адже, за їхніми словами, ми можемо придбати те, що на фронті не потрібно. Виходить, про потреби на війні Мінфіну відомо більше, аніж військовим?

Після мого квітневого допису з цього приводу на наш заклик відгукнулася депутатка Галина Васильченко. Вона написала звернення в Кабмін до віцепрем'єрки Юлії Свириденко і віце-прем'єра Михайла Федорова. Тоді нас запевнили, що проблема буде вирішена і це станеться швидко.

Наші юристи самотужки написали проєкт постанови, який був направлений на узгодження урядом. У жодного з міністерств не було зауважень …окрім Мінфіну. Там вважають, що від втрати волонтерських податків дуже постраждають державні і місцеві бюджети.

Під час обговорення цього питання на узгоджувальній нараді 31 травня Мінфін знову виступив проти. Завтра, 2 червня, проблема буде обговорюватися на засіданні Кабміну.

Сьогодні ми йдемо до міністра фінансів, щоб з'ясувати, чи займає він ту ж позицію, що й виконавці у його відомстві, адже поки що складається враження, що з нас просто знущаються.

Зокрема, замість того, щоб зняти з волонтерів обмеження на придбання будь-яких товарів на запит військових без оподаткування, вони запропонували нам додати до того ж переліку 112-ї постанови позиції, які, на наш погляд, повинні там бути, після чого в Мінфіні розглянуть їх і дадуть свою відповідь. Усі ми добре розуміємо, що це штовхання у бюрократичні кола і відверте затягування процесу.

Ми просимо у суспільства максимального розголосу даної проблеми, адже від цього рішення Кабміну залежатиме потужність підтримки тих, хто забезпечує обороноздатність нашої країни.