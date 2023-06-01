За волонтерку платим дважды: почему Кабмин взимает миллионы со средств, собранных на ВСУ

Власти не видят необходимости в пересмотре постановления о налогообложении благотворительной помощи

Волонтерское движение всегда было мощной поддержкой судьбоносных для Украины событий: от Оранжевой революции до Революции достоинства, от гибридной агрессии россии на востоке страны до полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года.

Несмотря на восьмилетний опыт проведения АТО/ООС и финансовую и военную помощь со стороны международных партнеров, украинскому правительству так и не удалось построить систему обеспечения армии, которая в полной мере удовлетворяла бы все потребности защитников нашего государства. Между тем запросы на приобретение самого необходимого – от средств гигиены и современной экипировки до пикапов и дронов – поступают с фронта круглосуточно.

Осознавая важность вопроса обеспеченности военных, эту роль взяли на себя тысячи рядовых граждан, которые с 24 февраля 2022 года ежедневно прилагают сверхусилия, собирая, копейка к копейке, деньги для армии. В правительстве, безусловно, ценят такую поддержку государства со стороны благотворителей, однако не считают нужным освобождать волонтеров от налогообложения.

Так, согласно постановлению Кабмина №112 от 24 февраля 2016 года, средства, собранные на нужды ВСУ, не подлежат налогообложению в размере 18% на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора только в том случае, если они были использованы для приобретения товаров или оплаты услуг, определенных специально утвержденным перечнем. Во всех остальных случаях пятая часть денег, которые украинцы передают на нужды армии, идет не на приближение нашей Победы на фронте, а на наполнение бюджета.

К примеру, из 20 млн грн, собранных волонтерами проекта "Люті Пташки" на приобретение дронов для ВСУ, почти 4 миллиона благотворители вынуждены будут отдать в бюджет как "налог на прибыль" и военный сбор.

Известный украинский волонтер, соучредитель общественной организации "Razom for Ukraine", основательница благотворительного фонда "Dignitas" Любовь Шипович рассказала "Телеграфу", как действующее законодательство "подрезает крылья" благотворителям и с кем приходится бороться волонтерам для пересмотра этих норм.

– Налогообложение волонтерской помощи – неизбежность или государство все же предлагает законные пути освобождения от уплаты налогов?

– Единственный способ не платить налоги со сборов – создать благотворительный фонд. В остальных случаях, даже если вы числитесь в Реестре волонтеров и собираете средства на официально зарегистрированную волонтерскую карточку, но тратите их на товары и услуги, не предусмотренные 112-м постановлением, налоговая будет считать эти средства "прибылью" и будет взимать с них отчисления в бюджет.

При этом важно понимать, что государство дважды облагает налогом эти средства — сначала при поступлении как прибыли гражданам, а затем при передаче их на благотворительность.

– Насколько исчерпывающий перечень товаров в 112-м постановлении?

– Он был утвержден в 2016 году. С тех пор изменились реалии войны и мир в целом. В этом списке почти нет всех технологических товаров, в которых больше всего нуждаются военные: старлинки, дроны, антидроновые ружья, прожекторы для подсветки "шахедов" и многое другое.

И, главное, все эти крайне необходимые на фронте вещи не закупает Министерство обороны. То есть военные могут получить самые популярные на фронте дроны класса микро — Mavic или Аutel только путем запроса волонтеров, которые проведут сбор больших сумм с возвращением пятой части обратно в бюджет.

– Вы боретесь за изменения этой нормы?

– Конечно. Мы предлагаем расширить список в постановлении №112 на все позиции. То есть любые товары, закупаемые по запросу военных и передающиеся на нужды любого из 17-ти ведомств, задействованных в противостоянии вооруженной агрессии рф, не будут подлежать налогообложению.

В этой инициативе нас поддерживают едва ли не все депутаты и министры, кроме, собственно, Минфина. Ведь, по их словам, мы можем купить то, что на фронте не нужно. Выходит, о нуждах на войне Минфину известно больше, чем военным?

После моего апрельского сообщения по этому поводу на наш призыв отозвалась депутат Галина Васильченко. Она написала обращение в Кабмин к вице-премьеру Юлии Свириденко и вице-премьеру Михаилу Федорову. Тогда нас заверили, что проблема будет решена, и это произойдет быстро.

Наши юристы самостоятельно написали проект постановления, направленный на согласование правительством. Ни в одном из министерств не было замечаний… кроме Минфина. Там считают, что от потери волонтерских налогов пострадают государственные и местные бюджеты.

В ходе обсуждения этого вопроса на согласительном совещании 31 мая Минфин снова выступил против. Завтра, 2 июня, проблема будет обсуждаться на заседании Кабмина.

Сегодня мы идем к министру финансов, чтобы выяснить, занимает ли он ту же позицию, что и исполнители в его ведомстве, ведь пока создается впечатление, что над нами просто издеваются.

В частности, вместо того, чтобы снять с волонтеров ограничения на приобретение каких-либо товаров по запросу военных без налогообложения, они предложили нам добавить к тому же перечню 112-го постановления позиции, которые, на наш взгляд, должны там быть, после чего в Минфине рассмотрят их и ответят. Все мы хорошо понимаем, что это толкание в бюрократические круги и откровенное затягивание процесса.

Мы просим у общества максимальной огласки данной проблемы, ведь от этого решения Кабмина будет зависеть мощность поддержки тех, кто обеспечивает обороноспособность нашей страны.