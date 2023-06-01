Война — день 463: оккупанты продолжают локальные атаки и с трудом скрывает потери

Оперативно о главном 1 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 463 дня. Враг продолжает совершать атаки возле Купянска, Сватово и Кременной, что приводит к незначительным продвижениям. Вместе с тем такие наступления оборачиваются для россии огромным количеством потерь, из-за чего на территории пограничных областей начато строительство огромных комплексов для хранения тел.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина заказала 300 дронов Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH

Узнать о главных событиях 29 мая можно в публикации: Война — день 460: "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а ночные обстрелы продолжаются

С данными за 30 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 461: ночная атака Киева и удары ВСУ по тылам оккупантов

О том, что происходило 31 мая, читайте в материале: Война — день 462: оккупанты замедлились под Бахмутом, но готовят новый удар по Украине