Война — день 463: оккупанты продолжают локальные атаки и с трудом скрывает потери
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Оперативно о главном 1 июня
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 463 дня. Враг продолжает совершать атаки возле Купянска, Сватово и Кременной, что приводит к незначительным продвижениям. Вместе с тем такие наступления оборачиваются для россии огромным количеством потерь, из-за чего на территории пограничных областей начато строительство огромных комплексов для хранения тел.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
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Узнать о главных событиях 29 мая можно в публикации: Война — день 460: "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а ночные обстрелы продолжаются
С данными за 30 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 461: ночная атака Киева и удары ВСУ по тылам оккупантов
О том, что происходило 31 мая, читайте в материале: Война — день 462: оккупанты замедлились под Бахмутом, но готовят новый удар по Украине