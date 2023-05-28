"Бронетрусы", "киберкофты" и носки на пуговицах: как полтавчанки шьют адаптивную одежду для раненых бойцов

"Швейная рота" объединяет 250 волонтеров из Украины и зарубежья, и с начала войны передала на фронт и в госпитали более 15 тысяч единиц одежды

У Александры перед большой войной были абсолютно мирные планы — открыть собственное дело и шить детскую и женскую одежду на заказ. Это ведь всегда актуально. Бытовая швейная машинка у нее была, а на день рождения муж подарил оверлок. Теперь молодая мама в декрете, как представляется сама Саша, специализируется на пошиве адаптивной одежды для раненых. Ее довоенные приоритеты утратили актуальность 24 февраля 2022 года, как, собственно, и у большинства украинцев.

— С самого начала широкомасштабной войны я искала возможности приобщиться к волонтерскому движению, но ходить с двумя маленькими детьми на вязание сеток, например, у меня не получалось. Оставить же их было не с кем, потому что детсады не работали, — вспоминает 28-летняя Александра Голенко. — И тут как-то мне на глаза попала информация о том, что "Швейная рота", основанная днепрянкой Мариной Пальченко, нуждается в дополнительных руках, потому что не успевает выполнить один срочный заказ. Не раздумывая, я связалась с Мариной, сказала, что могу подключиться. Поскольку просто сидеть и ждать победы – это не про меня. И не про людей, которые теперь рядом со мной.

Кнопки и завязки сменили липучками

Сегодня в полтавском подразделении "Швейной роты" примерно два с половиной десятка женщин, среди которых нет ни одной профессиональной швеи с опытом. Поскольку Саша присоединилась к "Швейной роте" первой в Полтаве, то дальше всех желающих полтавчанок направляли к ней. Так Александра Голенко с дипломом Полтавского педуниверситета стала организатором волонтерского движения швей в родном городе. К нему присоединились и две беженки: Татьяна Фесенко, которая еще в 2014 году выехала из Луганска, и ее тезка из Харькова. Есть молодые, а есть и те, кому за 60. Все работают на дому на собственных машинках.

Саша Голенко за работой

Отдельная ячейка действует на базе 17-го лицея, где координатором — заместитель директора по хозяйственной работе Эльвира Гонтарь. Там в свободное от уроков время собираются учителя, технический персонал, учащиеся и их родители. Кто-то кроит, кто-то строчит… Но в итоге все идет в одну кучу. Потому что все работают на победу.

В целом подразделения "Швейной роты" отправляют на фронт балаклавы, бафы, варежки, панамы, брюки, футболки и нижнее белье. У военных, кстати, очень большие запросы на семейные трусы, потому что на передовой них нет времени на стирку, в условиях войны это одноразовые вещи.

Из остатков ткани шьют полотенца. А если какое-нибудь лечебное учреждение в Полтаве просит постельное белье, то все волонтеры совместно работают на один заказ, чтобы было быстрее.

И все же в приоритете адаптивная одежда. Все, что передается в больничные учреждения, называется "киберодеждой", а все, что идет на фронт, имеет обобщенное название — "бронеодежду".

Это теперь все грамотные и знают, что вместо боковых швов на шортах, трусах, а также на футболках, кофтах, майках для малоподвижного человека должны быть липучки, чтобы он сам мог их застегивать. Сначала швеи устанавливали на них то кнопки, то делали завязки. Однако пациентам не всегда удобно, да и не каждому из них по силам самостоятельно справиться с такими мелкими деталями. Это заставляло "Швейную роту" быстро реагировать на нужды, учитывать замечания раненых, учиться на ошибках. Их одежда прошла все стадии тестирований и доработок, и теперь к нему трудно придраться. Даже карманы ему добавили по просьбе бойцов.

Вместо боковых швов на шортах, трусах должны быть липучки

— Приблизительно в 80 процентах ранений, как показывает опыт, приходится устанавливать аппарат Илизарова, металлические штыри от которого торчат в разные стороны, — объясняет Саша. — В холодное время года вообще ужас, потому что обычные штаны на такую конструкцию не наденешь и подышать свежим воздухом на улицу не выйдешь. А другие где возьмешь? Волонтеры "Швейной роты" первыми начали работать над этой проблемой. Впоследствии подключились и ловкачи, которые довольно уже нашили подобных товаров и торгуют им направо-налево. Брюки, насколько мне известно, продают по 1600 гривен. Мы же за такие деньги можем четыре пары штанов сшить и вдобавок кучу трусов и футболок. Чтобы люди знали, к кому обращаться в случае необходимости за бесплатной адаптивной одеждой, оставляем свои контакты на бирках.

"Швейная рота" обеспечивает раненых бесплатной адаптивной одеждой, говорит Александра

Размеры колеблются от 48-го до 68-го.

Адаптивная одежда для раненых шьют разных размеров

В ассортименте есть даже трикотажные носки на липучках и вязаные на пуговицах.

Есть и вязаные носки на пуговицах

Подковы, баранки, кости

Теперь волонтеры шьют одежду по разработанным лекалам, что значительно ускоряет процесс. Так что за один раз можно выкроить хоть десяток трусов.

— К тому же в интернете есть выкройки одежды со специальными приспособлениями, можно найти мастер-классы по ее пошиву. Было бы желание, — вступает в разговор 33-летняя Татьяна Белова, тоже мама двоих детей, которая присоединилась к команде три месяца назад. — Конечно, мне, как и многим, с первого раза удавалось не все. Приходилось шить, пороть, перешивать. Хотя сама и швея по специальности, но никогда швеей не работала. Поэтому опыт получала на ходу. В отличие от Саши, у меня постоянная работа, поэтому волонтерить приходится по вечерам и по ночам. Пусть я сошью в свободное от работы время две-три футболки, но и это важно.

Таня Белова и Саша Голенко. Таня шьет футболки в свободное от работы время

Таня рассказывает, что в процессе обучения узнавала какие-то маленькие премудрости. Скажем, чтобы застежка-липучка не кололась, ее надо немного закруглить, пристрочить так, что она была менее заметна и не создавала человеку каких-то неудобств.

- Стараемся, чтобы производство было безотходным, — продолжает Саша Голенко. — Лоскутки материи, например, используем для наполнения подушек и валиков, потому что они должны быть жесткими, только ватин, поролон или фаллофайбер для них не годится.

Ортопедические валики швеи чаще всего изготовляют в виде подковы, баранки, кости – на них удобно класть искалеченные конечности.

Из остатков материи волонтеры делают ортопедические валики

В последнее время появился запрос на дождевики из особой ткани "Оксфорд пиксель", не пропускающей воду. Себестоимость сшитого командой энтузиасток – 350 гривен, а идентичного, который продают бизнесмены, – от 1000 до 1700.

Но преимущественно волонтеры шьют одежду из простых качественных хлопчатобумажных и трикотажных тканей, которые "дышат" и приятны для тела. Отрезы тканей передают местные жители из своих загашников, хотя чаще приходится объявлять сборы средств на приобретение материи и фурнитуры. Причем, отмечает моя собеседница, наиболее эффективной является реклама в соцсетях. Благодаря ей к "Швейной роте" присоединились девушки из Польши, Германии, Словакии, Норвегии, Великобритании. А кадры, готовые работать на энтузиазме, требуются постоянно.

Несчастливый, когда голый

Саша не уверена, что после войны сядет за швейную машинку. Но пока война, из-за нее не встанет.

— Обычно утром отвожу четырехлетнего Ивана утром в детсад, а с двухлетним Сашей приходится договариваться, — рассказывает женщина. — Иногда всаживаю его за мультики, иногда даю ему подушку и кусочки ткани, и так, играя, он ее набивает, помогая мне справляться с работой. Поэтому я говорю, что это наш самый молодой волонтер. Не отвлекаюсь ни на то, чтобы убрать нитки и обрезки с пола, ни на мытье грязной посуды, сложенной в раковину… Но чем-то надо жертвовать.

О том, чтобы обновить гардероб семье, Александра даже не думает. Говорит, любой здоровый человек, в отличие от немощного, способен приобрести себе наряды, поэтому сейчас тратить время на пошив одежды значит терять время в войне.

— Раненым бойцам полностью срезают форму, чтобы получить доступ ко всем повреждениям, и в прифронтовые госпитали они обычно попадают абсолютно голыми, — продолжает Александра. — Часто воины не в том состоянии, чтобы оценивать ситуацию, но им становится некомфортно. А специальной одежды, подстроенной под нужды военных с ранениями, кроме того, что доставляют волонтеры, в больничных учреждениях нет. Поэтому "Швейная рота" аккумулирует ее в Днепре, откуда направляет почти в 30 госпиталей Украины. К нам обращаются и волонтеры, которые ездят в прифронтовую зону, ими также передаем свою продукцию. В больших городах сами ищем желающих доставлять ее в больницы.

Саша Голенко раз или два раза в неделю передает в медучреждения адаптивную одежду

Вначале, вспоминает Александра, кое-кто из медперсонала в Полтаве настороженно относился к таким передачам. Почему-то думали, что им придется отчитываться за использование гуманитарных вещей или нести за них персональную ответственность. Хотя она даже не заикалась об этом, потому что все делается на добровольных началах и от всей души. Со временем эта настороженность прошла, и сейчас медсестры сами в случае необходимости звонят по телефону Саше, просят поднести необходимые вещи конкретных размеров. Особенно ощущается их дефицит, когда поступает сразу большое количество раненых. В целом же Александра без напоминаний посещает больничные учреждения раз или два раза в неделю. И самое большое счастье, признается, увидеть в коридоре военного в адаптивной одежде.

По подсчетам Саши, только она одна сшила более 800 единиц различной одежды для участников российско-украинской войны. А на счету "Швейной роты", постепенно выросшей до 250 человек, его около 15 тысяч. Это много, учитывая, что все шьется на бытовом оборудовании, преимущественно по домам.

— Мы не знаем, как долго адаптивная одежда служит пациентам, — продолжает Саша. — Может, день, а может, и несколько месяцев. Но, думаю, только единицы оставляют ее в больнице после выписки. Она может "мигрировать" с ними по другим учреждениям и даже городам или странам.

По словам волонтера, для нее самое большое счастье — услышать положительный отзыв о своей работе. "Это как зарплату получить", — улыбается. И расказывает такую историю. Как-то ей позвонила по телефону медсестричка полтавской больницы и попросила принести одежду для раненого бойца, который был родом с запада Украины. У него не было возможности надеть обычную одежду, а его жена, конечно, не могла быстро приехать в Полтаву. "Если бы вы видели, как мужчина обрадовался, когда мы его одели!" – рассказала впоследствии медсестра.

А однажды мама мальчика, который ходит со старшим сыном Александры в один детсад, узнав, что она шьет одежду для раненых, написала ей большое сообщение со словами благодарности. Оказалось, что несколько месяцев назад ее муж получил ранения на фронте. Когда ему в госпитале Днепра принесли адаптивную одежду, он не сдержался — снял себя на видео и поделился своим счастьем с женой.

— Как и у всех людей, долгое время занимающихся монотонной, однообразной работой, у меня иногда бывает эмоциональное выгорание. Но вот такие отзывы защитников, такие благодарности стимулируют не останавливаться, работать с еще большей самоотдачей, — говорит Александра.

Самое большое счастье — услышать положительный отзыв о своей работе, говорит Саша

В заключение добавим, что волонтеры "Швейной роты" помогают не только военнослужащим, но и гражданским, пострадавшим от войны. Обычно родственники пострадавших предлагают деньги за нестандартную одежду, но благодарность защитникам не продается. И каждый может сделать донат в поддержку доброго дела. С пожертвований волонтеры оплачивают, в частности, большие посылки, которые заказывают мамы и жены защитников по конкретным адресам.

Реквизиты для донатов:

PayPal

[email protected]

UAH — UA553052990000026208733366656

Пальченко Марина Игоревна

Моно: 5375 4141 2553 9402

Банка https://send.monobank.ua/jar/48CNUrqA7r .

С Александрой Голенко можно связаться по номеру (066) 623-74-89.

Фото автора и из личного архива Александры Голенко