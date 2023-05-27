Война — день 458: ВСУ успешно атакуют российские позиции, а оккупанты продолжают обстрелы

Оперативно о главном 27 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 458 дней. Украинские военные продолжают стойко держать оборону в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, а также демонстрируют успехи в контратаках. Оккупанты продолжают применять тактику ночного террора и бьют по гражданской инфраструктуре мирных городов. В ответ на это ВСУ наносят точечные удары по военным объектам в тылах россиян.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Мариуполе в районе "Азовстали" прогремели мощные взрывы, – советник мэра.

00:00 Оккупанты запустили беспилотники по южным областям Украины. Сообщается о работе ПВО над Николаевской областью

О том, что происходило 24 мая, читайте в материале: Война — день 455: беспощадные обстрелы Бахмута, суета в Белгородской области

Узнать о главных событиях 25 мая можно в публикации: Война — день 456: оккупанты замедлились под Бахмутом и продолжают обстрелы Украины

С данными за 26 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 457: украинские военные держат Бахмут и бьют по позициям оккупантов