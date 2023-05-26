БПЛА больше делать не будут, а с пропагандистами случилась неприятность: подробности ударов по Донецку (видео)

В сети пишут о работе HIMARS

Появились подробности утренних ударов по оккупированному Донецку, в ходе которых были повреждены здание больницы профзаболеваний и здание Научно-Исследовательского института. По некоторым данным, в нем оккупанты производили БПЛА.

Как пишут в сети, удар по Научно-Исследовательскому институту был нанесен из HIMARS — там не только делали дроны, но и находилась база российских оккупантов.

О том, что это могло быть место производства БПЛА намекнул украинский блогер Фашик Донецкий в своем Telegram-канале.

"По Донецку попали туда, куда надо. Спасибо всем причастным, которые не спали до 4 утра. Забыл: *ата, снимай больше видосов. Это так классно, когда по вашим же видосам прилетает. P.s — БПЛА в Донецке больше делать не будут. ХЗ почему", — написал он.

Речь о том, что когда пропагандисты прибыли на место, снимать сюжеты, как Украина "бомбит Донбасс", по зданию был нанесен второй удар, тоже предположительно из HIMARS. Поняв, что происходит, они убегали, со всех ног, падая, и мгновенно "перехотели" снимать. В сети появились соответствующие видео.

Как сообщал "Телеграф", ровно 9 лет назад — 26 мая 2014 года, начались бои за донецкий аэропорт. Журналист Денис Казанский рассказал о конфузе россиян, который произошел тогда.