Спикер госдумы выдал нелепый фейк о поляках в Украине: ему уже поставили "диагноз"

Спикер госдумы рассказал новый фейк о Польше и Украине

Россиянам наверняка не понравилось сближение Украины и Польши, а потому они запустили новый безумный фейк о том, что поляков якобы массово переселяют в Черниговскую и Сумскую область.

При этом распространять этот нарратив вызвалась не очередная "говорящая голова", а сам спикер российской госдумы вячеслав володин.

В своем сообщении он заявил, что украинцев выгоняют из их домов в северных областях, а на их место заселяют польских переселенцев. Что "польские переселенцы" забыли в областях, которые ежедневно подвергаются российским авиационным и артиллерийским ударам, володин упомянуть забыл.

Кроме того, спикер госдумы заявил, что польский язык по всей Украине включен в программу экзаменов в вузах вместо российского, который, к слову, и так давно уже в вузах не преподается.

Вспомнил володин и о нестареющей классике времен Речи Посполитой, а именно о том, что поляки устроили гонения православных и повсеместно навязывают католичество. Ну а чтобы даже это не выглядело вершиной абсурда, он добавил, что Польша совместно с Литвой собрали 25 тысячное войско, которое уже готово начать оккупацию западной части нашей страны.

На это заявление отреагировал блогер Денис Казанский.

"Вы понимаете, что россией управляют просто поехавшие? Прямо в медицинском смысле психически больные люди", — прокомментировал он заявление володина.

Как сообщалось ранее, на днях российский диктатор владимир путин тоже выдал новую порцию бреда, но на этот раз он коснулся темы Польши и роли советского тирана Иосифа Сталина в ее истории.

В Варшаве из-за этого молчать не стали и вызвали российского посла на разговор в МИД.