Речник держдуми видав безглуздий фейк про поляків в Україні: йому вже поставили "діагноз"

Спікер держдуми розповів новий фейк про Польщу та Україну

Росіянам, напевно, не сподобалося зближення України та Польщі, а тому вони запустили новий божевільний фейк про те, що поляків нібито масово переселяють до Чернігівської та Сумської областей.

При цьому поширювати цей наратив зголосилася не чергова "розмовляюча голова", а сам спікер російської держдуми в’ячеслав володін.

У своєму повідомленні він заявив, що українців виганяють із їхніх будинків у північних областях, а на їхнє місце заселяють польських переселенців. Що "польські переселенці" забули в областях, які щодня зазнають російських авіаційних та артилерійських ударів, володін згадати забув.

Крім того, спікер держдуми заявив, що польська мова по всій Україні включена до програми іспитів у вишах замість російської, яка, до речі, і так давно вже у вишах не викладається.

Згадав володін і про нестаріючу класику часів Речі Посполитої, а саме про те, що поляки влаштували гоніння православних і повсюдно нав’язують католицтво. А щоб навіть це не виглядало вершиною абсурду, він додав, що Польща спільно з Литвою зібрали 25 тисячне військо, яке вже готове розпочати окупацію західної частини нашої країни.

На цю заяву відреагував блогер Денис Казанський.

"Ви розумієте, що росією керують просто поїхавші? Прямо в медичному сенсі психічно хворі люди", — прокоментував він заяву володін.

Як повідомлялося раніше, днями російський диктатор володимир путін теж видав нову порцію абсурду, але цього разу він торкнувся теми Польщі та ролі радянського тирана Йосипа Сталіна в її історії.

У Варшаві через це мовчати не стали і викликали російського посла на розмову до МЗС.