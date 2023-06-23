В россии разгоняют фейк о подготовке Украиной "грязной бомбы": устроили очередную провокацию

Россияне продолжают "качать" тему "грязной бомбы"

В последнее время россияне снова начали разгонять фейк, что Украина якобы готовит "грязную бомбу". Чтобы выдумки звучали убедительнее, в ФСБ рф заявили, что задержали пятерых людей, которые будто бы причастны к ее изготовлению.

Об этом сообщают росСМИ.

Федеральная служба безопасности россии заявила, что задержала пятерых людей, которые пытались вывезти из россии (якобы по заказу Украины) килограмм цезия-137 стоимостью $3,5 млн.

В ведомстве заявили, что с помощью радиоактивного вещества как будто бы планировалось сделать "грязную бомбу" и применить ее в зоне боевых действий в Украине для того, чтобы "дискредитировать рф".

Задержанные арестованы и отправлены на допрос. Заведено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.

Напомним, на днях начальник Службы внешней разведки рф сергей нарышкин, заявил, что Украина якобы продолжает работать над созданием ядерной "грязной бомбы". По его версии, наша страна якобы делает ее из облученного топлива Ровенской АЭС, а последствия взрыва такого оружия ощутит на себе вся Восточная Европа.

Как рассказывал "Телеграф", в россии также снова вспомнили об украинских "боевых комарах". Россияне продолжают делать вид, что они не причастны к подрыву Каховской ГЭС и в качестве одного из "аргументов" называют "цель" Украины. Так, по словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты рф игоря кириллова, нашей стране нужна была эта катастрофа, чтобы якобы эффективнее применять американских комаров из биолабораторий.