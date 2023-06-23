У росії розганяють фейк про підготовку Україною "брудної бомби": влаштували чергову провокацію

Росіяни продовжують "качати" тему "брудної бомби"

Останнім часом росіяни знову почали розганяти фейк, що Україна нібито готує "брудну бомбу". Щоб вигадки звучали переконливіше, у ФСБ рф заявили, що затримали п’ятьох людей, які нібито причетні до її виготовлення.

Про це повідомляють росЗМІ.

Федеральна служба безпеки росії заявила, що затримала п’ятьох людей, які намагалися вивезти з рф (нібито на замовлення України) кілограм цезію-137 вартістю $3,5 млн.

У відомстві заявили, що за допомогою радіоактивної речовини начебто планувалося зробити "брудну бомбу" та застосувати її в зоні бойових дій в Україні для того, щоб "дискредитувати рф".

Затриманих заарештовано та відправлено на допит. Заведено кримінальну справу про незаконне поводження з радіоактивними речовинами та приготування до їхньої контрабанди.

Нагадаємо, днями начальник Служби зовнішньої розвідки росії сергій наришкін, заявив, що Україна нібито продовжує працювати над створенням ядерної "брудної бомби". За його версією, наша країна нібито робить її з опроміненого палива Рівненської АЕС, а наслідки вибуху такої зброї відчує на собі вся Східна Європа.

Як розповідав "Телеграф", у росії також знову згадали про українських "бойових комарів". Росіяни продовжують вдавати, що вони не причетні до підриву Каховської ГЕС і як один з "аргументів" називають "мету" України. Так, за словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту рф ігоря кирилова, нашій країні потрібна була ця катастрофа, щоб нібито ефективніше застосовувати американських комарів з біолабораторій.