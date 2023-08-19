Несіть "Оскар". росіяни зняли відео українською про польські "загранотряди"

Зворушлива сюжетна лінія та відсутність граматичних помилок свідчать про прогрес у російському кінематографі фейків

Російські пропагандисти піднялися на рівень вище і записали фейк на свою улюблену тему про поляків у ЗСУ українською мовою. На записі нібито українські військові жаліються на те, що їх обстрілюють польські найманці.

На відео один із чоловіків стверджує нібито поляки відкрили вогонь по ЗСУ через відмову форсувати Дніпро. Причому, він каже не поляки, а "пшеки".

Така історія викликала лише зневажливі коментарі, бо у неї не всі помітили. Користувачі у коментарях дивуються, як боєць встигав бігти під кулями та розповідати історію. Також звертають увагу на те, що українці рідко кажуть слово "пшеки".

"Ролик знято за підтримки і на гроші госкіно. А в головних ролях Сергій Безруків і Дмитро Дюжев", — жартують люди у коментарях.

У коментарях відео підняли на кпини

Але варто віддати росіянам належне — вони хоча б почали вчити українську, пишуть коментатори:

"Правильно, вчіть українську", "Оце вірно. Але їм поміж слів треба було ще "паляниця" десь вимовити. Щоб вже повірили".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська пропаганда націлилася на Польщу. Пропагандисти стали лякати міфами про те, що Польща хоче захопити захід України.