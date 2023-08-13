Росіяни не змогли зупинити судно, що йшло в Україну, зате придумали "героїчний" фейк зі стріляниною і вертольотом

Схоже, що ніякого огляду судна росіяни влаштувати не змогли

У неділю, 13 серпня, російське міноборони заявило про те, що нібито зупинило для огляду судно "Сукра Окан", яке прямувало до одного з українських портів. Однак, як виявилося, росіяни лише вигадали черговий "героїчний" фейк.

Як інформує міжнародне розвідувальна спільнота InformNapalm, російський військовий корабель "Василь Биков" дійсно намагався перехопити судно, проте це екіпажу не вдалося і все закінчилося потоком погроз у радіоефірі.

Наголошується, що "Сукра Окан" рухалося під прапором Палау, проте на борту знаходився турецький екіпаж, а тому після вимоги зупинити двигун і дозволити росіянам піднятися на борт, воно просто тимчасово змінило курс у бік територіальних вод Туреччини.

Інформацією про інцидент поділилися моряки з іншого судна, які спостерігали за тим, що відбувалося.

"Жодного вертольота не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту "Сукра Окан" знаходився турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози і не підкорявся", — йдеться у повідомленні.

При цьому користувачі мережі пожартували, що з таким рівнем знання англійської, як у російських моряків, екіпаж "Сукра Окан" міг не зрозуміти, чого від них хотіли.

Зазначимо, що у ЗСУ також не підтверджують інформацію росіян.

"Те повідомлення, яке сьогодні прозвучало виключно від Міністерства оборони росії, ніким іншим з офіційних джерел не підтверджено. Вважаю, що треба на це звертати увагу і пам’ятати про особливості гібридної війни", — розповіла речник південного угруповання сил Наталія Гуменюк.

За її словами, росіянам такі заяви потрібні, щоб показати, що вони нібито здатні зупиняти суд у міжнародних водах і їм за це нічого не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у відповідь на блокаду чорноморських портів в Україні ухвалили аналогічне рішення, а після цього в росії трапилися неприємності з кількома кораблями.