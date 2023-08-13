Россияне не смогли остановить шедшее в Украину судно, зато придумали "героический" фейк со стрельбой и вертолетом

Похоже, что никакого осмотра судна россияне устроить не смогли

В воскресенье, 13 августа, российское минобороны заявило о том, что якобы остановило для досмотра судно "Сукра Окан", которое направлялось в один из украинских портов. Однако, как оказалось, россияне всего лишь выдумали очередной "героический" фейк.

Как информирует международное разведывательное сообщество InformNapalm, российский военный корабль "Василий Быков" действительно пытался перехватить судно, однако это у экипажа не получилось и все закончилось потоком угроз в радиоэфире.

Отмечается, что "Сукра Окан" двигалось под флагом Палау, однако на борту находился турецкий экипаж, а потому после требования остановить двигателя и позволить россиянам подняться на борт, оно просто временно изменило курс в сторону территориальных вод Турции.

Информацией об инциденте поделились моряки из другого судна, которые наблюдали за происходившим со стороны.

"Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился", — говорится в сообщении.

При этом пользователи сети пошутили, что с таким уровнем знания английского, как у российских моряков, экипаж "Сукра Окан" мог попросту не понять, чего от них хотели.

Отметим, что в ВСУ тоже не подтверждают информацию россиян.

"То сообщение, которое сегодня прозвучало исключительно от Министерства обороны рф, никем другим из официальных источников не подтверждено. Считаю, что надо на это обращать внимание и помнить об особенностях гибридной войны", — рассказала спикер южной группировки сил Наталья Гуменюк.

По ее словам, россиянам такие заявления нужны, чтобы показать, что они якобы способны останавливать суда в международных водах и им за это ничего не будет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ответ на блокаду черноморских портов в Украине приняли аналогичное решение, а после этого у рф случились неприятности с несколькими кораблями.