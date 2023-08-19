Несите "Оскар". россияне сняли видео на украинском о польских "загранотрядах"

Трогательная сюжетная линия и отсутствие грамматических ошибок свидетельствуют о прогрессе в российском кинематографе фейков

Российские пропагандисты поднялись на уровень выше и записали фейк на свою любимую тему о поляках в ВСУ на украинском языке. На записи якобы украинские военные жалуются, что их обстреливают польские наемники.

На видео один из мужчин утверждает, что поляки открыли огонь по ВСУ из-за отказа форсировать Днепр. Причем он говорит не поляки, а "пшеки".

Такая история вызвала лишь пренебрежительные комментарии, потому что у нее не все заметили. Пользователи в комментариях удивляются, как боец успевал бежать под пулями и рассказывать историю. Также обращают внимание на то, что украинцы редко говорят слово "пшеки".

"Ролик снят при поддержке и на деньги госкино. А в главных ролях Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев", — шутят люди в комментариях.

В комментариях видео подняли на насмешки

Но стоит отдать россиянам должное — они хотя бы начали учить украинский, пишут комментаторы:

"Правильно, учите украинский", "Вот верно. Но им среди слов нужно было еще "паляница" где-то произнести. Чтобы уже поверили".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда нацелилась на Польшу. Пропагандисты стали пугать мифами, что Польша хочет захватить запад Украины.