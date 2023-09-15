З’явилися цікаві деталі візиту Зеленського до США: там вирішуватимуть важливе питання

Український лідер не обмежиться зустріччю з Джо Байденом

З’явилися подробиці візиту президента України Володимира Зеленського до США. Раніше ЗМІ писали, що український лідер вирушить до Штатів 21 вересня.

За даними Associated Press, цього дня Зеленський може виступити у Конгресі. Цікаво, що на той час там мають розпочати слухання про надання Україні нового пакету допомоги.

"Візит Зеленського відбувається у той час, коли Конгрес обговорює прохання президента Джо Байдена надати Україні військову та гуманітарну допомогу на суму до 24 мільярдів доларів", — пише джерело.

Також агентство запевняє, що Зеленський не обмежиться переговорами із Джо Байденом. Його візит до Конгресу підтвердили два джерела з-поміж конгресменів.

Зазначимо, що раніше в Офісі президента повідомляли про плани Зеленського вирушити до США, де цієї осені відбудеться Генасамблея ООН.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2022 року Зеленський вже виступав перед Конгресом США. Тоді український лідер проводив свій перший закордонний візит після початку повномасштабної війни. Під час минулого виступу Зеленський називав 2023 рік переломним для війни, а також говорив про важливість битви за Бахмут, який у результаті захопили "вагнерівці", але зараз за нього йдуть бої.