У Байдена відповіли на чутки про зустріч із Зеленським та анонсували нову допомогу Україні: всі деталі

Ща саме отримає Україна в новому пакеті допомоги під час візиту Зеленського до США, наразі невідомо

У США прокоментували чутки про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського наступного тижня. У Білому домі підтвердили цю інформацію та назвали дату зустрічі — 21 вересня.

Про це під час пресконференції повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, уточнивши, що зустріч відбудеться у Вашингтоні. Крім того, Україна може отримати новий пакет допомоги від США наступного тижня.

Також радник президента США розповів, що Байден виступить із промовою на Генасамблеї ООН наступного тижня і в основному його виступ стосуватиметься війни в Україні. Візит українського президента до США підтвердив і голова ОП Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що обговорив із Джейком Салліваном деталі візиту Зеленського до США та розповів йому про актуальну ситуацію на полі бою.

"Говорили про оборонні потреби України та можливості для посилення української армії. Подякував за черговий пакет військової допомоги України з боку Сполучених Штатів, а також Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всього американського народу за допомогу та підтримку нашої країни у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність", — повідомив Андрій Єрмак.

Джей Салліван додав, що США готуються виділити Україні новий пакет військової допомоги, про який оголосять наступного тижня. Але вартість допомоги для України і що саме буде передано радником Байдену, не озвучив.

"Ми готуємо новий пакет військової допомоги для України. Його планують оголосити вже наступного тижня", — сказав Салліван.

Нагадаємо, що минулого тижня Пентагон схвалив передачу Україні снарядів зі збідненим ураном та інше озброєння на суму 175 млн доларів. Того ж дня Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про пакет допомоги на суму понад 1 млрд доларів. Наступного дня Пентагон знову оголосив про постачання Україні озброєння та іншої допомоги на суму 600 млн доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США ввели нові санкції проти росії. Під обмеження цього разу потрапила навіть компанія з ЄС.