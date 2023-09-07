США оголосили про другий пакет допомоги Україні за два дні: що дадуть цього разу

В ЗСУ буде ще більше ракет для HIMARS і не тільки

Пентагон схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 600 млн доларів. Це другий пакет допомоги за минулі два дні — до цього було схвалено постачання снарядів зі збідненим ураном.

Про це на брифінгу у четвер, 7 вересня, розповіла прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх. На сайті Пентагону доповнили, що цей пакет допомоги передається у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

США мають намір зміцнити українську ППО та посилити Сили оборони у їхньому контрнаступі. Тому до нового пакету допомоги увійде обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України, а також:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські постріли;

засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;

боєприпаси для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Зазначається, що програма USAI не означає, що Україні передають уже готові ресурси, їх замовляють виробників чи вендорів для подальшої передачі Силам оборони.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних бойових потреб та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — наголосили в Пентагоні.

Також "Телеграф" повідомляв, що під час візиту до України 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу в сумі 1 млрд доларів. Частина цих коштів передбачена для громадянської безпеки.