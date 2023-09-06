ЗСУ отримають снаряди зі збідненим ураном: чим вони допоможуть у боротьбі з окупантом

США не перші, хто передав ЗСУ снаряди із збідненого урану

США передають Україні новий пакет військової допомоги, в який також увійдуть снаряди зі збідненим ураном для танкових знарядь калібру 120 міліметрів.

"Телеграф" вирішив нагадати про те, що вони собою представляють, а заразом розвіяти кілька міфів про їхню небезпеку, які раніше вже поширювала російська пропаганда.

Як відомо, ідея використання збідненого урану для виробництва зброї сягає ще за часів Другої світової війни, а зараз снаряди з неї використовуються як у низці західних армій, так і в російській.

Збіднений уран є побічним продуктом атомної промисловості і є металом високої щільності і маси. Крім застосування в якості зброї також може використовуватися у створенні елементів радіаційного захисту, а також у тих галузях машинобудування, де необхідний щільний або важкий матеріал. Наприклад, він може використовуватися як балансувальний вантаж на комерційних літаках, а типовий "Боїнг 742-100" може мати на борту від 400 до 1500 кілограмів збідненого урану. Втім, ширшого застосування він не знайшов через схильність до корозії.

Через високу щільність боєприпаси з збідненого урану мають більш високе пробивання броні, ніж популярніші метали. А завдяки властивості спалахувати при контакті з повітрям (у роздробленому в порошок стані) він має потужну заброньову дію.

Метал вважається токсичним і може викликати отруєння, проте варто зазначити, що отруїтися можна і міддю, залізом, свинцем і навіть сріблом. В цілому він не вважається настільки небезпечним як миш’як або ртуть, а найбільша небезпека йде від вдихання його пилу.

Щодо радіоактивної небезпеки, то попри численні дискусії будь-якого підтвердження цьому виявлено не було. Тому в США його використовують не тільки для виробництва снарядів, а й для броні для танків.

Танкові снаряди з збідненого урану мають ту ж конструкцію, що й інші підкаліберні боєприпаси і є тонким "дротиком" з урановим сердечником. За заявленими параметрами він може пробивати до 700 мм танкової броні, що достатньо для ураження будь-якого російського танка.

Варто зазначити, що США не будуть першими, хто передав Україні снаряди зі збідненого урану. Наприкінці квітня 2023 року ЗСУ отримали такі від Великобританії і вже тоді це закликало істерику у російських пропагандистів.