Мощный прорыв фронта, ядерные угрозы путина и атаки на рф: главное из нового интервью Зеленского

Глава государства затронул много важных тем

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS News. Он, в частности, рассказал об успехах ВСУ, своем отношении к путину и признательности украинцев Штатам.

О том, какие основные заявления сделал глава государства в разговоре с журналистами — читайте в материале "Телеграфа".

Контрнаступление ВСУ

"Сложная ситуация. Я буду с вами совершенно честным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили наступление россиян и перешли в контрнаступление. И, несмотря на это, не слишком быстро. Важно, что мы ежедневно двигаемся вперед и освобождаем территорию.

Нам нужно максимально освободить свою территорию и двигаться вперед, даже если это меньше (полумили или) сотни (ярдов), мы должны это сделать. Мы не должны дать путину отдохнуть".

О ядерных угрозах путина

"Я думаю, что он (путин — Ред) будет продолжать угрожать. Он ждет, пока Соединенные Штаты станут менее стабильными. Он считает, что это произойдет во время выборов в США. Он будет искать нестабильность в Европе и США. Он будет использовать риск использования ядерного оружия для подпитки нестабильности".

Про атаки дронов на рф

Владимир Зеленский признал, что Украина наносит удары по территории рф, но отметил, что он не отдает приказы.

"Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. И это действительно так. Но это не карательные операции, которые они проводят, убивая мирных жителей. Но Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет, чтобы нанести удар по Украине, Украина имеет полное моральное право направить туда ответ. Мы отвечаем им, говоря: "Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете". Они должны знать, что если вы отключаете нам электричество, лишаете нас электроэнергии, лишаете нас воды, лишаете нас бензина, то вы должны знать, что мы имеем право это сделать" ;

О помощи США

"Соединенные Штаты Америки финансово поддерживают Украину, и я благодарен за это. Я просто думаю, что они поддерживают не только Украину. Если Украина упадет, путин обязательно пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты Америки, когда путин дойдет до стран Балтии? Когда он дойдет до польской границы? Он мог бы. Это много денег. Мы очень благодарны. Что еще должна сделать Украина, чтобы все измерили нашу огромную благодарность? Мы погибаем на этой войне".

Об опасности распространения войны

"Если Украина падет, что будет через десять лет? Только подумайте об этом. Если россияне достигнут Польши, что будет дальше? Третья мировая война? Мы защищаем ценности всего мира. И это украинские люди, которые платят самую дорогую цену. Мы действительно боремся за нашу свободу, мы погибаем. Мы не вымысел, мы не книга. Мы боремся на самом деле с ядерным государством, угрожающим уничтожить мир".

Украина не может позволить себе терять время

"Забудьте о погоде и другом. В местах, куда на бронетехнике не проехать – полетим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать путину передышку".

Украина готовит мощный прорыв обороны рф

"Мы этого очень хотим — прорвать линию обороны. Не легкий путь. Это будет и я в этом уверен. Я не могу сказать о том, где это будет быстрее, я не могу об этом говорить. Я скажу вам откровенно, некоторые вещи я понимаю, но не хочу делится. Потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать (линию обороны — Ред.)".

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов рассказал, как Украина ответит россии на обстрелы осенью и зимой.