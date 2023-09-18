"Забудьте...": Зеленський зробив важливу заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Ситуація на фронті залишається складною, але Сили оборони просуваються вперед і мають успіхи

З настанням зими та зміною погодних умов контрнаступ Збройних сил України продовжуватиметься. Країна не може собі дозволити гаяти час.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю провідному телекомпанії CBS Скотту Пеллі. За словами глави держави, що давати "перепочинок" російському диктатору володимиру Путіна категорично не можна.

"Забудьте про погоду та інше. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати – полетимо. Якщо ми не вміємо літати – відправимо дрони. Ми не повинні давати путіну перепочинок", – сказав глава держави.

Зеленський також додав, що ситуація на фронті залишається складною, проте Сили оборони просуваються вперед та мають успіхи на деяких напрямках. Незважаючи на всі труднощі, вони продовжують просуватися вперед та крок за кроком звільняти території.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що Зеленський не виключає варіант, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця 2023 року. Він розповів, які основні чинники можуть вплинути на це та призвести до такого сценарію вже найближчим часом.