"Я такого раніше не бачив": генерал Міллі про бої в Україні та контрнаступ ЗСУ

США допомагають Україні інформацією у певних випадках

Американський генерал та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, як часто спілкується з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і що в США думають про контрнаступ ЗСУ. Він додав, що разом із командою уважно стежить за розвитком подій в Україні.

Про це повідомляє CBSNews. Також американський генерал наголосив, що бойові дії такої інтенсивності він бачить уперше, попри свій серйозний бойовий досвід.

"Я брав участь у багатьох перестрілках. Мене кілька разів підривали на транспортних засобах — на мінах, саморобних вибухових пристроях та РПГ. Але ніколи настільки інтенсивно", — сказав американський генерал.

Кілька разів на тиждень Міллі та Залужний зідзвонюються, щоб обговорити ситуацію на фронті. За оцінками США, ЗСУ отримали серйознішу відсіч росіян, ніж очікувалося. Через це темпи контрнаступу не такі швидкі, як очікували союзники. Однак це й відрізняє справжню війну від війни на папері.

"Отже, реальні люди справді гинуть, а справжні машини справді вибухають, тому люди схильні сповільнюватися в таких ситуаціях. Але це дуже обдумано, і вони прогресують кожного дня", — запевняє Марк Міллі.

Щодо узгодження цілей для ударів, то Україна не радиться зі США — Сили оборони самі вирішують куди бити. Однак допомога від Америки все ж таки є. Пентагон надає українській стороні "ситуаційну поінформованість", щоб ЗСУ краще орієнтувалися у ситуації та могли захистити себе.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з контрнаступом ЗСУ взимку. У ГУР МО України пояснили ситуацію та озвучили можливі проблеми.