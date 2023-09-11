"Я такого раньше не видел": генерал Милли о боях в Украине и контрнаступлении ВСУ

США помогают Украине информацией в определенных случаях

Американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, как часто общается с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и что в США думают о контрнаступлении ВСУ. Он добавил, что вместе с командой внимательно следит за развитием событий в Украине.

Об этом сообщает CBSNews. Также американский генерал подчеркнул, что боевые действия такой интенсивности он видит впервые, несмотря на свой серьезный боевой опыт.

"Я участвовал во многих перестрелках. Меня несколько раз взрывали на транспортных средствах – на минах, самодельных взрывных устройствах и РПГ. Но никогда до такой степени интенсивности", — сказал американский генерал.

Несколько раз в неделю Милли и Залужный созваниваются, чтобы обсудить ситуацию на фронте. По оценкам США, ВСУ получили более серьезный отпор россиян, чем ожидалось. Из-за этого темпы контрнаступления не такие быстрые, как ожидали союзники. Однако это и отличает настоящую войну от войны на бумаге.

"Итак, реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях. Но это очень обдуманно, и они (ВСУ, — ред.) прогрессируют каждый день", — заверяет Марк Милли.

Что касается согласования целей для ударов, то Украина не советуется с США — Силы обороны сами решают куда бить. Однако помощь от Америки все же есть. Пентагон предоставляет украинской стороне "ситуационную осведомленность", чтобы ВСУ лучше ориентировались в ситуации и могли защитить себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с контрнаступлением ВСУ зимой. В ГУР МО Украины объяснили ситуацию и озвучили возможные проблемы.