"Есть проблемы, но...": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

В этом году ситуация будет схожа с прошлым

Погода оказывает значительное влияние на проведение контрнаступления ВСУ, поскольку в холоде и грязи делать это намного сложнее. Однако боевые действия не будут остановлены

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в ходе обсуждения на "Ялтинской Европейской Стратегии".

"Давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно также. Боевые действия и наступление на всех направлениях будет продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", — сказал он.

Кирилл Буданов указал на важную деталь. что большая насыщенность переносными противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе заметно снизила эффективность применения бронетанковой техники. Также он подчеркнул, что наступательные действия будут продолжаться по всем направлениям.

"Поэтому наше наступление преимущественно идет на "ногах". Также было и прошлой осенью в Бахмуте, использование техники было минимальным", — отметил глава ГУР.

Буданов также напомнил, что подобная ситуация происходила прошлой осенью

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказался насчет контрнаступления ВСУ и заявил, что в этом случае не будет счастливого конца.